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Работники очистных сооружений в Горках требуют честных выборов и свободы политзаключенным

27.10.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники «Горецких очистных сооружений» записали видеообращение, передает телеканал «Белсат». В нем они осуждают насилие силовиков, требуют новых честных справедливых выборов, выражают солидарность с людьми, которые отстаивают свои права на свободу слова.

Открыть/скачать оригинал видео (12.96 МБ)

В своем видеообращении четыре сотрудника «Горецких очистных сооружений» появляются в кадре с плакатами «Насильно мил не будешь», «Преследование честных людей не закрывает правду, а открывает истину на власть», «Диалог может быть свободного со свободным», «Есть божий суд над всеми, в том числе и над судьями», «Честный труд важнее приспособленческих взглядов», «Народ Беларуси един» и т.д.

Фоном идет аудиозапись: работники «Горецких очистных сооружений» «Могилевгорводоканала» солидарны «со всеми честными гражданами Беларуси, которые отстаивают свои конституционные права и свободу выражения мнений, свободу митингов и мирных демонстраций».

«Мы осуждаем насилие против мирных граждан, применение силы против мирных протестующих, а также произвол силовых структур против граждан своей страны. Мы осуждаем заключение людей в тюрьмы и следственные изоляторы за то, что они открыто высказывают свое мнение. Поддерживаем требования о том, чтобы все политические заключенные, а также невинно преследуемые граждане были немедленно освобождены.

Мы осуждаем несправедливые и скоропостижная суды под копирку, где нарушаются всякие правовые нормы нашей Конституции. Мы поддерживаем требования народа о проведении честных прозрачных и свободных выборов президента с привлечением всех международных наблюдателей и представителей ОБСЕ, с доступом к выборам представителей всех слоев населения.

Мы осуждаем всякое преследование людей и угрозы увольнения за свою гражданскую позицию, которая не совпадает с позицией нынешнего руководства страны. Мы осуждаем всякую попытку властей разделить общество и страну на два лагеря. Мы заявляем, что мы один народ, который желает стабильности, основанной на законности и демократии, а не на узурпации власти и пренебрежении Конституцией.

Мы желаем жить в стране, где правительство для народа, а не народ для правительства. В стране, где можно быть спокойным за свою безопасность, где силовые структуры борются с преступниками и наркоманами, а не с законопослушными гражданами, которые хотят добрых изменений в стране, хотят отношения любви и доверия друг другу», — говорится в обращении.

 
 
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Работники «Горецких очистных сооружений» записали видеообращение.
 
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