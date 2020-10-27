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«Обширная забрюшинная гематома, но избиения отрицал». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета
27.10.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в больнице скорой медпомощи ночью 27 октября умер студент 4-го курса медуниверситета. У парня была обширная забрюшинная гематома, но избиения он отрицал, сообщил TUT.BY источник в БСМП.
Студента зовут Артем А., он учился на 4-м курсе фармацевтического факультета.
— У молодого человека была обширная забрюшинная гематома. Такая травма может произойти после разрыва сосуда. Ему сделали операцию, источник кровотечения на ней не установили, — рассказал TUT.BY сотрудник БСМП.
Смерть молодого человека в местных телеграм-каналах связывают с мирной акцией протеста, которая прошла возле главного витебского медуниверситета накануне, 26 октября. Тогда около 40 студентов
Студенты ВГМУ сообщили TUT.BY, что Артема А. не было среди четырех задержанных участников протестной акции.
— Молодой человек сам вчера вызвал себе скорую. Говорил, что живот у него начал болеть еще в воскресенье. Он отрицал при поступлении избиения и травмы, — говорит наш источник в БСМП.
Как только мы получим официальные комментарии о произошедшем — сразу их опубликуем.
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«Обширная забрюшинная гематома, но избиения отрицал». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета
В Витебске в больнице скорой медпомощи ночью 27 октября умер студент 4-го курса медуниверситета.
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