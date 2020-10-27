В Беларуси запустили «Красную кнопку» - приложение для связи задержанных и адвокатов

«Красная кнопка» для белорусов начнет работу 27 октября с 21:00. Ее можно скачать в Google Play и App Store. В настоящее время производится настройка приложения, уведомления можно будет отсылать уже сегодня в девять вечера, отправленные ранее — будут игнорироваться.

Впервые это приложение появилось России в 2017 году, когда проходили протесты Алексея Навального. Сейчас же выходит обновленная версия не только для России, но и для Беларуси. В Беларуси уведомления о задержаниях будет принимать лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

Компания Apple долгое время не давала разрешения на запуск этой программы и требовала письма от правозащитных организаций. Однако вчера основатель проекта Александр Литреев написал в своем телеграм-канале, что с ним связались сотрудники Apple из Купертино и сообщили, что приложение «Красная Кнопка» было допущено в App Store.

Для начала использования «Красной кнопки» необходимо установить приложение на телефон, зарегистрироваться, ввести персональные данные и предоставить доступ к уведомлениям и геолокации. В приложении любой пользователь может сообщить о своем задержании, а правозащитники в своей версии программы сразу увидят, в какое отделение он доставлен. Эта информация продублируется в SMS-сообщении списку экстренных контактов пользователя.

Литреев рассказал об дополнительных функциях приложения «Красная кнопка»:

1. На главном экране после регистрации вы увидите «Трансляция Геопозиции». Трансляция Геопозиции — специальная функция, позволяющая отслеживать угрозы рядом с вами в реальном времени. При использовании этой опции, ваш телефон периодически будет отправлять ваше приблизительное местоположение на серверы, которые, в свою очередь, будут анализировать вероятные для вас угрозы и пришлют уведомление в случае опасности. Режим трансляции также включается автоматически при задержании — это необходимо для нахождения задержанного и оказания ему правовой помощи. Рекомендуется сохранять режим «Трансляции Геопозиции» включенным всевремя.

2. Острожно с кнопкой «Сообщить о задержании»! За ложные вызовы могут заблокировать ваше устройство и вы никогда не сможете воспользоваться сервисом с него снова.

3. В приложении есть раздел «Лента». Туда будут собирасываьбся публикации от политиков и организаций с высокой репутацией внутри страны. Как правило, эти публикации касаются вопросов обеспечения безопасности на мероприятиях или какие-нибудь организационные моменты. Время от времени, в Ленте можно обнаружить анонсы грядущих событий.

4. Уведомления! Очень важный экран! На нем вы сможете найти уведомления, касающиеся именно вас. Информация о задержаниях поблизости, оповещения о передвижениях буйных ментов рядом с вами и другие полезные вещи будут находится здесь. Красная Кнопка требует, чтобы Push-уведомления были включены. Push-уведомления бывают трех видов — информативные, важные и экстренные. У каждого вида — свой звук. Экстренные уведомления приходят настолько громко, что вы точно их не пропустите.

5. В настройках приложения можно добавить до 5 экстренных контактов, которым придет SMS со ссылкой на страницу с подробной информацией о произошедшем в случае вашего задержания. Внимание! Такое сообщение может быть отправлено вашим контактам только один раз в день!

Напомним, 25 октября в Беларуси прошла акция протеста, которая оказалась самой масштабной за последний месяц. По разным оценкам, в ней участвовало от 100 до 200 тысяч человек. По данным МВД за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160), до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица.