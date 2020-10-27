«В 08.00 должны быть на работе, в 07.40 - задержали». Как родные и неравнодушные ждали сегодня медиков у РУВД

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 27 октября, в Минске задержали 11 медиков. Утром они выстроились в цепь солидарности — и вскоре оказались в Московском РУВД. К полудню специалистов отпустили. Из здания милиции они выходили с протоколами по статье 23.34 КоАП.





Двоих — заведующего рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олега Полонецкого и кардиохирурга РНПЦ Владимира Андрущука — из РУВД отпустили примерно в 10.30. После освобождения медики уехали на работу.

К 11 утра у здания Московского РУВД собралось около 40 человек. Здесь коллеги, родные задержанных и неравнодушные жители района. У них нет ни плакатов, ни растяжек, зато, как оказалось потом, припрятано имбирное печенье и горячий чай (или кофе) для освободившихся врачей. От комментариев те, кто ждет, отказываются. «Выходим мы, — коротко поясняет ситуацию одна из докторов, — по понятным причинам».

Среди ожидающих была и новый директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская. Чуть позже она пройдет в здание милиции, чтобы забрать девятерых медиков — «своих» и нет.



Юлия

Анестезиолог-реаниматолог Евгений Полойко все еще внутри. У здания милиции его ждет жена Юлия. Женщина надеется, что мужа скоро отпустят, но на всякий случай взяла с собой сумку с теплыми вещами. Евгений, говорит она, до 2 ноября в отпуске. Несмотря на это, во вторник утром он не смог остаться дома, а присоединился к цепи солидарности, в которую выстроились врачи недалеко от РНПЦ «Кардиология». Как сообщалось ранее, в акции участвовало 20−25 человек. В какой-то момент к собравшимся подъехали микроавтобусы, часть медиков успели убежать и спрятаться в переходе.

— Медики были первыми, кто увидел ситуацию изнутри, — поясняет Юлия, почему ее муж не может оставаться дома. — Они видели, как калечили людей, видели, в каком состоянии находятся люди после задержания. Они не могут с этим мириться. Для чего они лечат людей? Чтобы их потом избивали и калечили?





По словам Юлии, в цепь солидарности медики выстроились до работы. В 8.00 все планировали быть уже на смене, но «в 7.40 всех уже забрали». О задержании Евгения жена узнала из новостей.

— Я отвезла ребенка в сад и в 9.15 приехала к РУВД, — рассказывает она. — Тут уже стояли коллеги мужа, жены других врачей. Те, кто вышел, говорили, что всех должны отпустить.

Недалеко от Юлии стоит Татьяна. В руках у нее три розы. Вчера, рассказывает женщина, она выходила с этим букетом в цепь солидарности.

— Я живу на Волоха, когда прочла, что задержали врачей, прибежала сюда, — не скрывает эмоций женщина. — Хочу хотя бы так поддержать тех, кто спасает наши жизни.

Пройдет еще немного времени и свой букет Татьяна вручит анестезиологу-реаниматологу Дмитрию Чуклаю.

«Мы ценим и любим пациентов. Это люди ради которых мы работаем»

Ближе к полудню из здания РУВД вышло еще несколько медиков. Среди них — анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чуклай. Его и других медиков встречали аплодисментами и криками: «Спасибо», «Гордимся вами!».





На плечах Дмитрия Валентиновича белый халат, в руках протокол по ст. 23.34 КоАП. На сегодня, рассказывает собеседник, у него были запланированы операции.

— Вы говорили сотрудникам, что вам нужно к пациентам?

— Да, конечно, но нужно было составить протокол.



Дмитрий Чуклай

О своем задержании врач говорит сдержано: «приехали автобусы, вежливо попросили пройти». Чуть позже его коллега, который тоже был задержан, расскажет, что в милиции с ними «все вели себя крайне вежливо и адекватно».

— Почему вы решили выстроиться в цепь? — спрашиваем у Дмитрия Чуклая.

— Мы против насилия, — объясняет медик. — Против необоснованной жестокости.

— Мы — врачи, и ценим человеческую жизнь и человеческое здоровье, — говорит его коллега, анестезиолог-реаниматолог Андрей Бурый. — Мы видим, что происходит в стране, поэтому мы неоднократно высказывались, что мы против происходящего.



Андрей Бурый (в белом халате)

Медик рассказывает, что выходили они в нерабочее время.

— Потому что мы ценим и любим пациентов. Это люди, ради которых мы работаем, — продолжает Андрей Бурый и говорит, что после освобождения сразу же собирается ехать в больницу.

Четверых медиков, которые вышли из здания РУВД последним, встречали, как рок-звезд — бурными аплодисментами. Даже сидящий у порога милиции лабрадор не смог сдержаться — и стал лаять в такт хлопкам.

— Там еще остался студент, — сказала одна из врачей. — Во время задержания он просто проходил мимо.





Директор РНПЦ Наталья Митьковская общаться с журналистами отказалась.

Позже Минздрав распространил ее комментарий: «Всего были задержаны 10 человек — рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Сейчас все они находятся на рабочих местах. Мы их забрали и доставили на работу… Настроение у людей нормальное. Конечно, никто не будет счастлив от того, что оказался в такой ситуации. Но они спокойно отреагировали на предложение поехать на рабочие места и продолжить работу… Все четыре пациента, которые были подготовлены к вмешательству (с редкими состояниями в проводящей системе сердца) будут сегодня прооперированы. В настоящее время все врачи и медсестры находятся на рабочих местах, чему я несказанно рада, и, занимаясь своей профессиональной деятельностью, абсолютно нацелены на интересы конкретного пациента».

Она говорит, что работа отделения не была парализована. По ее словам, «реакция остальных сотрудников объяснима в том, что они решили подождать своих коллег. Но как только все вернулись на рабочие места, работа полностью восстановилась. Все операции, которые сегодня были отменены, будут проведены завтра. Так что завтра специалистам центра предстоит двойная нагрузка».