Самая большая - под 200 кг. Могилевчанин решил посоревноваться с братом - и вырастил огромную тыкву

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин Александр Демешко вырастил в этом году на даче огромную тыкву. Говорит, весит она около 200 кг, но это неточно: весов нет — прикинул на глаз. Тыкву эту Александр готов отдать на любую ярмарку — ему она нужна была исключительно посоревноваться с братом.



Фото из личного архива Александра Демешко

Вообще, Александр Демешко по профессии — помощник машиниста. А огромную тыкву решил вырастить ради спортивного интереса — посоревноваться с братом Виктором. У того, правда, куча преимуществ: он биолог, занимается выращиванием огромных тыкв годами, делает это в более теплом регионе Беларуси — в Бресте. Мы о Викторе уже рассказывали.

Александр говорит, что решил попробовать тоже вырастить большую тыкву на даче под Могилевом еще в прошлом году — эксперимент не удался. В этом году снова взял семена у брата — и все вышло гораздо лучше. Правда, настолько большой выросла лишь одна тыква.



Фото из личного архива Александра Демешко

— Для меня 200-килограммовая тыква — огромная, хотя брат выращивает их килограммов по 300−400, а то и больше. Но я свою еще не срезал, так что она продолжает расти, — рассказал TUT.BY Александр Демешко.

Свою тыкву, говорит, он готов отдать на ярмарку.