Проволока на железной дороге: сколько таких случаев, к чему это может привести и что за это грозит

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 26 октября, официально сообщалось как минимум об одном случае саботажа на железной дороге с помощью натянутой между рельсами на некоторых участках проволоки. Возможно, таких происшествий за этот день было много — более двух десятков. Об этом могут свидетельствовать данные, которые поступили в редакцию TUT.BY.



Фото: pixabay.com

В распоряжении редакции TUT.BY оказался суточный отчет о работе путевого хозяйства за 26−27 октября, который нам прислали сотрудники Белорусской железной дороги, пожелавшие сохранить анонимность. В нем, помимо прочего, говорится о 21 случае закорачивания рельсовых цепей проволокой практически во всех регионах Беларуси. Подлинность отчета не подтверждена, но косвенно она доказывается сообщениями читателей о задержках на том или ином отрезке пути.

До этого УВД Миноблисполкома обнародовало информацию о подобном происшествии, которое произошло утром 26 октября на станции Колядичи. Как сообщается, натянутая проволока замыкает рельсовую цепь, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет.

По мнению собеседников TUT.BY из числа железнодорожников, такие происшествия в теории могут привести к ошибке диспетчера, который формирует маршруты поездов, а она, в свою очередь, может иметь серьезные последствия. По их словам, в такой ситуации очень многое зависит от опытности и внимательности диспетчера, а также от того, какое он примет решение.

В пресс-службе Белорусской железной дороги заявили, что не могут раскрыть данные о количестве подобных происшествий за 26 октября, так как это является служебной информацией.

В МВД рассказали TUT.BY, что подобные умышленные действия могут подпадать и под административную, и под уголовную ответственность — все зависит от последствий.

— За эти действия предусмотрена административная ответственность по статье 18.1 КоАП (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций). Однако при серьезных последствиях — крупном ущербе, смерти человека или причинении ему телесных повреждений — действия могут подпадать под аналогичную статью 310 Уголовного кодекса Беларуси, — сообщил старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси Александр Марченко.

Статья 18.1 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси предусматривает штраф в размере от шести до десяти базовых величин (от 162 до 270 рублей). По части первой статьи 310 Уголовного кодекса максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет, а по части второй — до десяти лет.