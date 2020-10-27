ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем сегодня Лукашенко говорил на совещании во Дворце Независимости

27.10.2020 15:49 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня на совещании по вопросу подготовки VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко высказался о проходящих протестах, назвав их радикализирующимися, и рассказал, как будут поступать со студентами и рабочими, выходящими на митинги и участвующими в забастовках, сообщает БелТА. 

С самого начала совещание несколько задержалось. 

«Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше. Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график», - пояснил глава государства.
 

Протесты «радикализировались»

Александр Лукашенко отметил, что большая часть протестующих в Беларуси на сегодняшний день ходит по улицам Минска, и добавил: «Мы констатировал факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи». 

«Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они (протестующие. – Прим.) красную черту уже перешли. Как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику (как это специалисты говорят – замыкание рельсов): это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами»,- сказал президент. 

Лукашенко возмущен тем, что протестующие «ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями». 

По его словам, люди уже устали от этих протестов и пора защищать народ. Поскольку пересечена красная черта, власть должна реагировать. 
 

«Не хотите работать - не надо», а студентов - отчислять  

Не оставил Лукашенко неотмеченными забастовки и акции протеста студентов:

«Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов – никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. И не только он, но и дети. Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улицам, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели – их тоже единицы, – которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю: никого не просите и не уговаривайте. Это бесполезно! В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются,  где они хотят жить, как они хотят жить и что делать». 

Глава государства считает, что уже наступил этап радикализации протестов.

«Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь»,- заявил Лукашенко. 

Александр Григорьевич обратился к родителям школьников и студентов, «чтобы потом не было больно».

«Уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона. Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье: картинки нет, ходили-ходили по Минску, цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы… Это что, нормально? Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Павлович (Вакульчик, Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси. – Прим.). Поэтому начинаем работать»,- сообщил президент.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на совещании по вопросу подготовки VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко высказался о проходящих протестах, назвав их...
 
Новости дня
Новости общества
 
Самая большая - под 200 кг. Могилевчанин решил посоревноваться с братом - и вырастил огромную тыкву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика