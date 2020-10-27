«Медики знают, что такое боль и травма». Задержанный врач рассказал, почему вышел на акцию солидарности

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске задержали 11 медиков за то, что они вышли на акцию солидарности. Сейчас все уже на работе и рассказали TUT.BY, почему для них важно высказывать гражданскую позицию и как несколько часов в РУВД отразились на работе РНПЦ «Кардиология».



Заведующий рентгенооперационной, практикующий хирург Олег Полонецкий в операционной. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Утро 11 медиков провели в Московском РУВД Минска: врачей задержали, когда они стояли в цепи солидарности на проспекте Дзержинского. Все на свободу вышли с протоколами по ст. 23.34 и уже вернулись на работу, кто-то — сразу в операционную.

На акцию медики вышли до своего рабочего дня и планировали в 8 утра уже быть на работе.

Если для милиции заведующий рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олег Полонецкий нарушитель, то для коллег и пациентов — уникальный врач . Говорит, не может оставаться в стороне от происходящего, поэтому с другими коллегами до начала смены вышел на проспект.

— Медики знают, что такое боль, что такое травма. Мы видели и знали, с какими травмами поступали люди после задержаний 9−11 августа. Конечно, это очень повлияло на позицию даже тех, кто был аполитичен, — рассказывает Олег Леонидович и описывает то, что происходило сегодня утром на проспекте. — Стояла небольшая группа людей, когда внезапно приехали несколько микроавтобусов. Задержали тех, кто не успел разойтись. Это было не жестко, без применения насилия, сотрудники в черном предупредили, чтобы мы не пытались вырываться.

По словам Олега Полонецкого, задержанных привезли в Московское РУВД. Среди них — одиннадцать врачей и один студент медуниверситета. Он шел на занятия и случайно попал «под горячую руку». Медики пытались объяснить это в отделении милиции.

— Из уст Минздрава подчеркивалось: он выступает за то, чтобы позиция выражалась в нерабочее время. Мы это четко соблюдали. А сейчас вышел жесткий комментарий в госсми, более жесткий, чем то, как с нами разговаривали в РУВД. Там были вежливы и подчеркивали уважительное отношение к врачам, — уточняет Олег Леонидович.

«На конференцию в Минск для обмена опытом приглашены медики со всей страны, а также российские специалисты. Однако вместо мастер-классов и разговоров на профессиональные темы часть работников РНПЦ решила устроить показательную акцию, сорвав форум. Это как минимум неуважение к коллегам. А если говорить прямо — своими безответственными действиями они целенаправленно поставили под угрозу жизни и здоровье людей», — говорится на сайте ОНТ , без ссылок на кого-либо.

— Это неправда, не было никакого срыва конференции, — комментирует заведующий рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олег Полонецкий. — Люди, которых задержали сегодня, принимали активное участие в подготовке к конференции и как только после РУВД вернулись в РНПЦ — сразу включились в работу. Ни о каком саботировании не может быть и речи. Да, в рамках конференции были запланированы операции, но их пришлось начать с некоторой задержкой. Наш принцип святой — ни один пациент не должен пострадать.

Из РУВД врач вышел с протоколом по ст. 23.34, он с ним не согласен.

— Уж точно не выкрикивал те лозунги, которые вдруг услышал от меня свидетель: «Уходи! Жыве Беларусь!». Дальше, наверное, суд, — добавляет Полонецкий.

«Если бы возникло какое-то осложнение у пациента после операции, к столу стал бы кто-то из ординаторов»

Как отмечает Сергей Савенко, анестезиолог-реаниматолог реанимации № 1 РНПЦ «Кардиология», медики не первый раз выходят на акцию солидарности.

— Чтобы выразить свое несогласие с происходящим в стране: с беззаконием, насилием и абсолютным попранием норм любого нормального общества. Часть медиков была задержана, хоть МВД и пытается утверждать, что людей просто доставляют для каких-то разбирательств, но в моем понимании, если меня не задержали, то я взял и пошел. Если не пошел — значит задержан, — рассуждает Сергей Александрович.



Медики возле РУВД Московского района. Фото: TUT.BY

Он также не согласен с заявлениями о том, что медики специально сорвали конференцию. Ни одна из операций не была отменена.

— Отделение, которое возглавляет Олег Полонецкий, выполняет две основные функции — работа на коронарных артериях (этих специалистов сегодня задержали) и работа рентгеноперационная. Так вот эта часть работы могла выполняться: хирурги были на месте, — говорит Сергей Савенко. — Но работа по инфарктам была невозможной, если бы возникло какое-то осложнение у пациента после операции, то к столу бы стал кто-то из ординаторов.