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COVID-19 в Беларуси: 902 новых случая за сутки, четыре смерти
27.10.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Выздоровели и выписаны 84 237 (489 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 965 пациентов (четыре за последние сутки).
Всего проведено 2 395 368 тестов (8628 за последние сутки). То есть примерно 10,5% тестов за последние сутки — положительные.
Часть отделений больниц в стране уже
В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.
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Выздоровели и выписаны 84 237 (489 за последние сутки), умерли 965 пациентов (четыре за последние сутки).
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