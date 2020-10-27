COVID-19 в Беларуси: 902 новых случая за сутки, четыре смерти

Источник материала: Tut.by

По свежим данным Минздрава, в Беларуси 94 609 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 902 новых инфицированных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 84 237 (489 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 965 пациентов (четыре за последние сутки).

Всего проведено 2 395 368 тестов (8628 за последние сутки). То есть примерно 10,5% тестов за последние сутки — положительные.

Часть отделений больниц в стране уже перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. По информации Минздрава, запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем в течение более чем двух месяцев.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.