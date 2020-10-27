Лукашенко на совещании 27 октября: увольнять, отчислять и пресекать

Сегодня на совещании по вопросу подготовки VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко высказался о проходящих протестах, назвав их радикализирующимися, и рассказал, как будут поступать со студентами и рабочими, выходящими на митинги и участвующими в забастовках, сообщает пресс-служба президента 27 октября.

Протесты «радикализировались»

Лукашенко отметил, что большая часть протестующих в Беларуси на сегодняшний день ходит по улицам Минска, и добавил: «Мы констатировал факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи».

«Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они (протестующие. – Прим.) красную черту уже перешли. Как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику (как это специалисты говорят – замыкание рельсов): это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами»,- сказал президент.

Лукашенко возмущен тем, что протестующие «ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями».

По его словам, люди уже устали от этих протестов и пора защищать народ. Поскольку пересечена красная черта, власть должна реагировать.

«Не хотите работать - не надо», а студентов - отчислять

Не оставил Лукашенко неотмеченными забастовки и акции протеста студентов:

«Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов – никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. И не только он, но и дети. Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улицам, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели – их тоже единицы, – которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю: никого не просите и не уговаривайте. Это бесполезно! В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать».

Глава государства считает, что уже наступил этап радикализации протестов.

«Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь»,- заявил Лукашенко.

Президент обратился к родителям школьников и студентов, «чтобы потом не было больно».

«Уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона. Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье: картинки нет, ходили-ходили по Минску, цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы… Это что, нормально? Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Павлович (Вакульчик, Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси. – Прим.). Поэтому начинаем работать»,- сообщил глава государства.