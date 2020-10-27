Эксперимент прошел удачно. Новый поезд Гомель - Витебск остается в расписании

Источник материала: Tut.by

Появившийся месяц назад в качестве эксперимента поезд Гомель — Витебск теперь будет курсировать регулярно, сообщили в БЖД.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

С появления нового поезда им воспользовались около 1800 пассажиров. С учетом востребованности маршрута поезд будет ходить на регулярной основе.

Напомним, с 27 сентября по 26 октября белорусская железная дорога назначила новый поезд № 697/698, который по воскресеньям и понедельникам связывал три областных центра — Гомель, Могилев и Витебск.

Состав отправляется из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывает в Витебск в 23.26. Из Витебска поезд отправляется в 1.00 понедельника и в 7.36 прибывает в Гомель.

В пути поезд делает остановки в Буда-Кошелеве, Жлобине, Рогачеве, Быхове, Могилеве, Шклове и Орше.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска — 10,96 рубля, в купейном — 15,20 рубля.