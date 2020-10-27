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Эксперимент прошел удачно. Новый поезд Гомель - Витебск остается в расписании
27.10.2020 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Появившийся месяц назад в качестве эксперимента поезд Гомель — Витебск теперь будет курсировать регулярно,
С появления нового поезда им воспользовались около 1800 пассажиров. С учетом востребованности маршрута поезд будет ходить на регулярной основе.
Напомним, с 27 сентября по 26 октября белорусская железная дорога
Состав отправляется из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывает в Витебск в 23.26. Из Витебска поезд отправляется в 1.00 понедельника и в 7.36 прибывает в Гомель.
В пути поезд делает остановки в Буда-Кошелеве, Жлобине, Рогачеве, Быхове, Могилеве, Шклове и Орше.
Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска — 10,96 рубля, в купейном — 15,20 рубля.
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Появившийся месяц назад в качестве эксперимента поезд Гомель - Витебск теперь будет курсировать регулярно.
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