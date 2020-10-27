«До каждого дошло, что мы - белорусы». Пенсионер Ян Гриб - о штрафах, протестах и собаке Сосиске

Источник материала: Tut.by

Про Яна Гриба много писали в 2017 году, когда его брутально задержали в День Воли. Мужчина привык активно высказывать политическую позицию, поэтому и сейчас старается не пропускать ни одной акции протеста. Как результат — штраф 1080 рублей и угрозы описать дачу и машину пенсионера. TUT.BY побывал в гостях у Яна Гриба, поговорил о штрафах, выходах на марши и о том, почему он больше не может назвать белорусов безразличными.





«Нужно Лукашенко объявить благодарность — он объединил белорусский народ!»

В гостиной, помимо Яна Гриба, нас встречает его верный товарищ — собака Сосиска:

— Еще когда песик был маленьким, дети ему эту кличку дали. Такой маленький и длинный — ну настоящая сосиска! Решили так и назвать, — объясняет хозяин.

Стены гостиной украшают красочные птицы:

— А это моя внучка нарисовала: она художница. Вот решила так украсить нам стену. Что за птицы тут изображены, не знаю — это надо у нее спрашивать.

Картины внучки висят и в зале. О своей семье спадар Ян говорит с нежностью. И дочери, и внучки полностью поддерживают политические взгляды мужчины.

— Конечно, меня оберегают мои дети. Ведь на той известной фотографии 2017 года можно и мою дочь увидеть. Это она сзади пытается образумить омоновцев, чтобы меня отпустили. И сейчас мои дочки стараются посещать различные акции протеста. Правда, на марши инвалидов и пенсионеров я хожу один. Но тут на помощь приходят обычные белорусы. Нужно Лукашенко объявить благодарность: он объединил белорусский народ! После марша инвалидов меня и еще нескольких человек предложили подвезти домой. Съездили все вместе в кофейню: выпили кофе, поговорили, а потом нас всех доставили по домам. Ох, просто чудесно!



ОМОН задерживает Яна Гриба, в 2017-м ему было 80 лет. На не санкционированную властями акцию в День Воли он пришел со старшей дочерью (справа). Фото: svaboda.org

Это был не первый раз, когда Яна Гриба с акции протеста подвозили домой. 12 октября, когда на марше пенсионеров силовики применили светошумовые гранаты, мужчине предложили помощь в самый подходящий момент:

— Помню, что мы с той женщиной уже шли к машине, когда я услышал выстрелы. Я туда рванулся сразу, а женщина меня стала удерживать, говорит: «Спадар Ян, вы там не поможете, а сами можете пострадать». У меня характер такой, что всегда в самую горячую точку влезу, но в этот раз сел в машину и поехал домой.

«Я верю в правосудие, поэтому и собираю все эти бумажки»

При упоминании о повестках Ян Гриб достает из шкафа пакет, полный конвертов, — это судебные письма. Последние три тоже уже там. На вопрос, с какого года он собирает такую необычную коллекцию, мужчина затрудняется ответить. Достает конверт из середины пакета — это за 2010-й, обвинение в проведении несанкционированных массовых мероприятий.





— Когда-нибудь я отдам все бумаги юристам, пускай у этих судей позабирают лицензии. Я верю в правосудие, поэтому и собираю все бумажки. Они там как будто штампуют эти штрафы! Только новый человек появился — они ему штраф. Куда это годится?

Первые два суда в этом году у меня были еще перед выборами. Тогда мы с Павлом Северинцем проводили предвыборные пикеты. Павел меня попросил выступить у микрофона пару раз, и я прочитал на Октябрьской площади свое стихотворение. После этого меня поволокли на суды: один был с 9 до 10 утра, а уже через 15 минут начался второй.

Помню, меня тогда судья спрашивала: «Вы на эти акции ходите?». Я сказал, что конечно хожу — ни одна акция без меня не может состояться! И сколько мне здоровья Бог даст, столько я буду на них ходить. Вот меня и вознаградили — в эквиваленте 850 долларов штрафа.

Спадар Ян собирает не только судебные письма. У мужчины есть целая папка с материалами из СМИ.

— Я в интернете как неандерталец с микроскопом — не знаю, какие кнопки нажимать. Приходит внучка и все мне включает. Тогда все новости узнаю, а телевизор не смотрю. Только иногда могу Euronews и, конечно, футбол! А эти публикации я собираю давно. Самые интересные с политической тематикой распечатываю, есть там и интервью со мной.

«Машину пусть забирают. Мы с ней одногодки»

— И на этот раз (в октябре. — Прим. TUT.BY) штраф мне выставили за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Правда, не знаю, за какое именно. Я на каждой акции бываю, журналисты все меня уже хорошо знают, берут интервью. Я когда с ними общаюсь, то в выражениях не стесняюсь: дьявола называю дьяволом, психически больного — психически больным. Может, за это штраф и дали.





Они меня тогда по телефону вызывали на суд, а я отказался. У них ведь не суд — настоящий цирк! Сказали, что рассмотрят дело без меня. Назначили мне 1080 рублей штрафа, но оплатить его я не успел. Тогда мне позвонили и стали угрожать, что опишут дачу, участок и машину. Я сразу сказал: машину пусть забирают. Мы с ней одногодки. Только иногда за грибами езжу. Квартиру я уже давно переписал на дочь: знал, чем все может закончиться. Собираюсь в ближайшее время переписать и дачу. За мной останется только старенький Citroen.

Правда, потом меня уведомили, что пока описывать дачу и машину не будут — сделали такое одолжение. А этот штраф 1080 рублей я обязан якобы в самое ближайшее время уплатить.

Пенсионера консультируют правозащитники. После того как стала известна сумма последнего штрафа, звонили многие: люди хотели хоть как-то помочь мужчине с выплатой.

— Я очень удивился, когда люди стали звонить и спрашивать номер электронного счета. Говорю: «Парни, вы что, обалдели? Чтобы я открывал счет? Они же с него любую копейку забрать смогут!». И так умудрились с карты моей дочки списать 108 рублей.

Я тогда сказал всем желающим: если поможете наличными, я эти деньги отнесу в «Весну», там их положат на счет, и сумма точно не пропадет.

«До каждого дошло, что мы — белорусы»





Перед выходом на улицу Ян Гриб решает надеть галстук: «Без него чувствую себя голым. Эта привычка у меня еще со времен, когда преподавал в училищах».

По специальности мужчина — инженер-электроник. До пенсии читал лекции в Минском колледже электроники. Еще стоял у истоков БНФ и Товарищества белорусского языка.

На вопрос о том, как к мужчине относятся пенсионеры-соседи, Ян Гриб отвечает с улыбкой.

— Когда я надеваю белорусский народный костюм, то местные бабули удивляются, говорят: «Ой, а что вы будете делать?». А я отвечаю, что буду песни народные петь, так они улыбаться начинают.

Но есть и такие, что осуждают. Однажды меня пришли фотографировать журналисты «Белсата», попросили с флажком выйти на улицу. Так подходит какая-то женщина и спрашивает: «Чего это вы тут ходите с флагом бело-красно-белым?» Говорю ей: «Так я тут живу!»

В этот раз спадар Ян тоже вышел из дома с бело-красно-белым флагом, чем сразу привлек внимание прохожих:

— Что вы тут устраиваете? Этот старый Гриб сто лет уже всех агитирует, и вы туда же? Как вам не стыдно!





— А нам очень стыдно, — говорит с улыбкой Ян Гриб.

— Встречаются и такие. Надо стараться им ничего не отвечать: такого человека сама жизнь научит. Я думаю, доживу до того момента, когда сменится власть. Тогда наконец-то займемся устройством нашего государства — народ заслуживает демократию. Еще полгода назад я называл белорусов безразличными. Все думали: «Это меня не касается — моя хата с краю». Но когда человек говорит, что не интересуется политикой, — это самая худшая политическая позиция. А теперь я уже не могу назвать белорусов безразличными, потому что наше население становится народом! Буквально за несколько месяцев до каждого дошло, что мы — белорусы.