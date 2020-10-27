Что известно о воскресном нападении протестующих на Центральное РУВД в Минске

Источник материала: Tut.by

Как сообщило МВД Беларуси, в воскресенье, 25 октября, в столице протестующие совершили нападение на Центральное РУВД, здание при этом пострадало. Мы попытались собрать все, что известно об этом происшествии на данный момент.



Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Задержанные возле Центрального РУВД — кто они?

Сам инцидент осветили в новостных выпусках на телеканале «Беларусь 1». Сообщалось о том, что «более 100 нападавших задержаны, среди них есть приезжие, а также те, кто участвовал в погромах в состоянии опьянения». Далее была показана оперативная съемка с одним из задержанных. Мужчина средних лет говорит, что живет в Бресте, а в Минск приехал в командировку.

— Что именно делали здесь, на улице возле Центрального РУВД? — спрашивает голос за кадром.

— Шел в магазин продукты купить, — отвечает мужчина.

— Где проживаете в Минске?

— На Одоевского.

— Одоевского далековато от Центрального РУВД для продуктов, — замечает сотрудник, ведущий опрос.

— Хотел посмотреть еще Минск, погулять, — говорит задержанный.

Далее в сюжете начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков рассказал о том, что были задержаны активные участники нападения на РУВД, а также те, кто «устроил бесчинства в спальных районах в районе улицы Нововиленской» — всего около 120 человек. По его словам, при пресечении преступных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел, а в Центральном РУВД были повреждены стекла.

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что травмированные милиционеры — сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Как рассказала TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, у пострадавших сотрудников диагностированы переломы. По ее словам, пока информацией о том, сколько людей задержаны непосредственно за нападение на РУВД, пресс-служба МВД не располагает.

— Там действительно много задержанных, сейчас с ними проводятся различные проверочные мероприятия, — сообщила Ольга Чемоданова.

В пресс-службе МВД не детализировали информацию о том, были ли в районе Центрального РУВД задержаны женщины. Также пока неизвестно, были ли среди участников нападения люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако, как сообщила Ольга Чемоданова, в целом по Минску люди, находившиеся в таком состоянии и вышедшие на протесты, в этот день задерживались.

Попало ли нападение на видео?

Также Ольга Чемоданова рассказала, что в распоряжении органов внутренних дел есть видеозапись инцидента с нападением на РУВД с камер видеонаблюдения, где можно наблюдать действия толпы, однако из-за низкого качества съемки для широкого круга зрителей видео будет неинформативным, поэтому публичное его размещение не планируется.

В видео из некоторых телеграм-каналов, а также ролике, размещенном пресс-службой МВД, есть кадры, снятые в районе Центрального РУВД и на улице Орловской. Там, где съемка велась с позиций силовиков, можно увидеть, как некоторые протестующие направляют лучи лазерных указок в сторону милиции, а один из них бросает в направлении сотрудников камень.

На других кадрах видно, как непосредственно возле РУВД один из участников акции с БЧБ-флагом на плечах подбирает камни с газона. Также снят момент применения силовиками светошумовых гранат, где можно различить предмет, который летит в них со стороны толпы. В ролике демонстрируется разбитое камнем окно здания Центрального РУВД. Также виден момент, где один из участников протестов, находившихся возле РУВД на противоположной стороне дороги, бросает какой-то предмет в сторону здания.

Что говорят очевидцы?

Местная жительница Алина (имя изменено по просьбе собеседницы) стала свидетельницей встречи протестующих с силовиками на перекрестке улицы Орловской со Старовиленским трактом. Она возвращалась из магазина, когда колонна протестующих по Орловской приблизилась к перекрестку, где находится здание Центрального РУВД. По ее словам, в голове колонны были разгоряченные молодые люди, но открытой агрессии они не проявляли — только кричали и свистели. Девушка стояла к зданию РУВД спиной и услышала звук падающего на асфальт предмета, но звука разбитого стекла, по ее словам, не было. Алина говорит, что основная масса людей двигалась ближе к противоположной от РУВД стороне дороги, а она сама не видела, чтобы кто-то приближался к самому к зданию.

По словам девушки, сначала около перекрестка находилась только машина ДПС, а вскоре после приближения толпы появилось большое количество ОМОНа, который начал быстро двигаться к протестующим. Тогда Алина решила уйти и пошла в сторону кордона милиции. Ее пропустили, а буквально через пять минут она услышала взрывы светошумовых гранат. Таким образом, по словам девушки, промежуток времени от приближения толпы до начала ее разгона занял совсем немного времени.

Официально

Как сообщили в Следственном комитете, инцидент с нападением на Центральное РУВД включен в общее уголовное дело по фактам нарушения общественного порядка.

— Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Это общее уголовное дело, в рамках которого устанавливается в том числе лицо, причастное к повреждению остекления окна в Центральном РУВД, — сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.