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Сотрудникам МТС, которые вышли вчера на акцию в Гомеле и были задержаны, дали «сутки»
27.10.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Центрального района Гомеля рассматривали административные дела сотрудников офиса мобильного оператора МТС, которые вчера
Как сообщают волонтеры, сегодня судили троих молодых людей. Двоим дали по 15 суток ареста, одному — 10.
Девушки провели ночь в ИВС, после чего их освободили, но через два дня их также ждет суд.
Напомним, в понедельник пять сотрудников МТС решили присоединиться к общенациональной забастовке и вышли из офиса на проспекте Ленина в Гомеле. В руках у них были листки с бело-красно-белыми изображениями. Вскоре к протестующим подъехали милиционеры и задержали их. В отношении работников составили протоколы, а затем доставили в ИВС.
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Сегодня в суде Центрального района Гомеля рассматривали административные дела сотрудников офиса мобильного оператора МТС, которые вчера устроили акцию протеста.
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