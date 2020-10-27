ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудникам МТС, которые вышли вчера на акцию в Гомеле и были задержаны, дали «сутки»

27.10.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Центрального района Гомеля рассматривали административные дела сотрудников офиса мобильного оператора МТС, которые вчера устроили акцию протеста.


Фото: «Флагшток»

Как сообщают волонтеры, сегодня судили троих молодых людей. Двоим дали по 15 суток ареста, одному — 10.

Девушки провели ночь в ИВС, после чего их освободили, но через два дня их также ждет суд.

Напомним, в понедельник пять сотрудников МТС решили присоединиться к общенациональной забастовке и вышли из офиса на проспекте Ленина в Гомеле. В руках у них были листки с бело-красно-белыми изображениями. Вскоре к протестующим подъехали милиционеры и задержали их. В отношении работников составили протоколы, а затем доставили в ИВС.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Центрального района Гомеля рассматривали административные дела сотрудников офиса мобильного оператора МТС, которые вчера устроили акцию протеста.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко на совещании 27 октября: увольнять, отчислять и пресекать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика