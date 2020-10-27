ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержаны двое анестезиологов Минской областной больницы

27.10.2020 17:23 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 октября. Задержаны двое анестезиологов Минской областной больницы, сообщает телеграм-канал медицинского сообщества "Белые халаты".

Врачи вышли после работы поддержать коллег из РНПЦ "Кардиология". Анну Сущинскую и Анну Карась неизвестные "забрали прямо возле больницы и увезли в неизвестном направлении", отмечается в сообщении.

Утром 27 октября возле станции метро "Грушевка", на проспекте Дзержинского, в ходе акции солидарности силовики задержали десять сотрудников РНПЦ "Кардиология" и врача 4-й городской клинической больницы. Из-за задержаний было приостановлено выполнение запланированных на вторник операций в кардиоцентре. Все задержанные были доставлены в Московское РУВД, где на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Около полудня всех медиков отпустили.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 октября. Задержаны двое анестезиологов Минской областной больницы, сообщает телеграм-канал медицинского сообщества "Белые халаты". Врачи вышли после...
 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперимент прошел удачно. Новый поезд Гомель - Витебск остается в расписании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика