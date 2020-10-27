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63-летняя брестчанка, которая провела 18 суток в ИВС, стала подозреваемой по уголовному делу о беспорядках
27.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении 63-летней
Что конкретно вменяется Елене Петровне, неизвестно: ее адвокат с ней еще не встречался.
Дочь задержанной Александра считает, что поводом для уголовного преследования могли послужить события 13 сентября. В то воскресенье демонстранты водили хороводы на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Разгоняли людей водометом. По данным на конец сентября, по этому факту было возбуждено 20 уголовных дел. Как указано в постановлении, выдержку из которого опубликовал
За комментарием TUT.BY обратился к официальному представителю СК по Брестской области Дмитрию Иванюку. На момент публикации ответа от него мы так и не получили.
Сейчас Елена Петровна снова в ИВС. Ее задержали в воскресенье, 25 октября, возле Центрального универмага. В среду ее в очередной раз будут судить по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии, сообщила TUT.BY Александра.
Елену Гнаук судили уже пять раз. Сначала она отбыла 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии — воскресном марше 4 октября. Срок этого заключения истек 19 октября. Причем пока Елена была в ИВС, ее судили еще два раза, но каждый раз дело отправляли на доработку.
После ареста на свободу она не вышла: в тот же день Гнаук судили четвертый раз — уже за марш 30 августа. Дело снова отправили на доработку — и сразу после суда Гнаук взяли под стражу еще раз. 22 октября, на пятом суде, Елену Петровну наконец оштрафовали на 30 базовых и отпустили домой.
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63-летняя брестчанка, которая провела 18 суток в ИВС, стала подозреваемой по уголовному делу о беспорядках
Предположительно, ее подозревают по «делу хороводов».
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