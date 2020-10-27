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63-летняя брестчанка, которая провела 18 суток в ИВС, стала подозреваемой по уголовному делу о беспорядках

27.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении 63-летней пенсионерки Елены Гнаук, которая на прошлой неделе вышла после 18 суток в изоляторе временного содержания, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила TUT.BY ее дочь Александра.


По словам родственников, пенсионерка проходит подозреваемой по статье за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (342 УК РБ).

Что конкретно вменяется Елене Петровне, неизвестно: ее адвокат с ней еще не встречался.

Дочь задержанной Александра считает, что поводом для уголовного преследования могли послужить события 13 сентября. В то воскресенье демонстранты водили хороводы на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Разгоняли людей водометом. По данным на конец сентября, по этому факту было возбуждено 20 уголовных дел. Как указано в постановлении, выдержку из которого опубликовал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», «13.09.2020 примерно в 16.30 в районе пересечения проезжих частей дорог проспекта Машерова, бульвара Шевченко в городе Бресте совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие нарушение работы транспорта». Расследованием «дела хороводов» занимается следственная группа.

За комментарием TUT.BY обратился к официальному представителю СК по Брестской области Дмитрию Иванюку. На момент публикации ответа от него мы так и не получили.

Сейчас Елена Петровна снова в ИВС. Ее задержали в воскресенье, 25 октября, возле Центрального универмага. В среду ее в очередной раз будут судить по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии, сообщила TUT.BY Александра.

Елену Гнаук судили уже пять раз. Сначала она отбыла 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии — воскресном марше 4 октября. Срок этого заключения истек 19 октября. Причем пока Елена была в ИВС, ее судили еще два раза, но каждый раз дело отправляли на доработку.

После ареста на свободу она не вышла: в тот же день Гнаук судили четвертый раз — уже за марш 30 августа. Дело снова отправили на доработку — и сразу после суда Гнаук взяли под стражу еще раз. 22 октября, на пятом суде, Елену Петровну наконец оштрафовали на 30 базовых и отпустили домой.

 
Теги: Брест
 
 
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