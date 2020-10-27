Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Специалисты Единого Расчетного и Информационного Пространства (ЕРИП) прокомментировали во вторник ситуацию со счетами на оплату за нахождение ИВС и ЦИП, которые начали приходить белорусам.

Там отметили, что оплата в ЕРИП осуществляется на основании договорных отношений, заключенных между расчетной системой и производителем услуг. В данном случае – министерством внутренних дел Беларуси.

"МВД взаимодействует с ЕРИП в режиме онлайн, то есть при совершении оплаты информация, которая отображается на экране плательщика, поступает напрямую от информационной системы МВД и со стороны ЕРИП не изменяется", - говорится в сообщении на сайте организации.

По словам специалистов ЕРИП, информационная система МВД выстроена таким образом, что при оплате за некоторые государственные услуги после ввода идентификационного номера отражается размер базового тарифа по ним.

"При этом отражение суммы не свидетельствует о выставлении требования и необходимости совершения платежа. МВД принято решение о самостоятельном вводе пользователем суммы платежа в системе ЕРИП", - сказано в сообщении.

Ответ МВД

Пресс-служба министерства внутренних дел Беларуси также прокомментировала ситуацию. В сообщении сказано, что оплата расходов за пребывание и питание административно задержанных граждан в специзоляторах, ИВС и ЦИП может осуществляться через систему ЕРИП.

"Подлежащие оплате суммы установлены Советом министров Республики Беларусь и составляют 0,5 базовой величины за каждые сутки содержания в ИВС (ЦИП) и 2,5 базовой величины за содержание в специализированном изоляторе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также сказано, что в целях единообразного подхода к оплате расходов пользователь сервиса может сам ввести сумму в размере 13,5 или 67,5 рубля.

Что произошло?

Напомним, в понедельник некоторым белорусам стали приходить сообщения на мобильные телефоны о том, что в ЕРИП выставлены счета за пребывание в ИВС или ЦИП. Сумма к оплате – 67,5 рублей. У многих, кто не отбывал "сутки" в местах временного содержания, СМС вызвали вопросы.