«С каждым днем в нашей работе все меньше смысла». Сотрудники БГУИР записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

Преподаватели и сотрудники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники записали видеообращение, где высказали свою позицию по поводу задержаний и преследования студентов и сотрудников вуза, насилия в стране. Они также озвучили свои требования — проведение новых выборов и освобождение политзаключенных.

Доценты, преподаватели, ассистенты и сотрудники различных кафедр БГУИР высказали свою гражданскую позицию по поводу событий, происходящих в Беларуси.

— Сегодня миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы. В стране, где неизвестные в масках задерживают и избивают мирных граждан только за то, что осмелились озвучить свою точку зрения на происходящее в стране. Где за высказывания против лжи, произвола и насилия любой может подвергнуться давлению, угрозам, увольнению, — говорится в видеообращении.

В нем упоминались студенты и сотрудники университета, которые подверглись преследованиям за свои убеждения.

— Гэта адбываецца тут і зараз са шматлікімі сумленнымі і смелымі людзьмі, якія не хочуць мірыцца з беззаконнем і самавольствам. Наш студэнт Дзмітрый Мазура публічна выказаў сваю грамадзянскую пазіцію пра тое, што нельга быць абыякавым і што гэта можа закрануць кожнага з нас. Вынік — 38 содняў арышту. Яго сябар Ігар Дзямідка пакінуў краіну з-за ціску і пераследаў. Наш калега Вадзім Анціпаў быў затрыманы ў сябе дома і асуджаны на 15 содняў адміністрацыйнага арышту.

Сотрудники вуза потребовали проведения новых, честных и свободных, выборов, освобождения всех политзаключенных, а также осудили насилие.

— Все требования проговорены не раз, подписываемся под каждым из них. С каждым днем в нашей работе все меньше смысла. Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение чьей-либо жизни ценится выше, чем создание чего-либо для ее улучшения? Нам придется не учить, а играть в игры, понимая, что в любой момент каждого могут начать преследовать за его гражданскую позицию. Нам придется разрабатывать «системы безопасности», используемые против нас. Мы будем готовить выпускников, которые не смогут найти достойную работу на Родине и будут вынуждены уехать за границу. И мы, преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, обращаемся к каждому гражданину Республики Беларусь: поступайте по совести!

К обращению также присоединились многие другие сотрудники университета, в том числе некоторые профессора.