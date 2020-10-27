Помните, с балкона «удочкой» снимали БЧБ? История продолжается. Минчанин: «Могу сушить что хочу»

Источник материала: Tut.by

Помните случай, когда неизвестный в Минске пытался с крыши «выудить» БЧБ-флаг? Во вторник 27 октября к той же четырехэтажке на Бобруйской подогнали вышку, чтобы снять с балкона флаг. Хозяин квартиры рассказал, что случилось дальше.



Фото: читатель TUT.BY

На балконе минского айтишника Дмитрия в доме прямо напротив торгового центра «Галилео» висит флаг. Полотно появилось на балконе еще до выборов, с тех пор дважды флаги снимали. Самая яркая история — как неизвестный пытался «выудить» с этого балкона БЧБ-флаг с помощью удочки (но тогда ничего не вышло).

Днем 27 октября за флагом опять приезжали. Хозяин квартиры это зафиксировал на видео.

Сначала на вышке поднялся один человек, он попросил разрешения у хозяина квартиры снять флаг, который на балконе висит на прищепках. Хозяин запретил снимать флаг и сослался на постановление Совмина № 384. В документе, что конструкции для сушки белья не нужно согласовывать, но при этом они могут устанавливаться только в пределах внутреннего пространства балкона или лоджии.

— Все в пределах моего балкона! — объясняет хозяин квартиры.

Неизвестный спустился ни с чем. Второй раз он поднялся на вышке с подмогой — второй мужчина снимал происходящее. Он, по словам Дмитрия, угрожал административной статьей 23.4 КоАП РБ (Неповиновение законному распоряжению и требованию должностного лица). Но не согласился сказать, что он за должностное лицо.

Минчанин уже объяснял, что еще до выборов к нему приходили милиционеры из Октябрьского РУВД. Они показывали удостоверения и вели себя корректно. На уточнение Дмитрия, законно ли их требование снять флаг, правоохранители объяснили, что это — просьба. Молодой человек ответил: «Тогда нет, пусть висит».

С тех пор минчанину приходило несколько повесток. Например, в администрацию Октябрьского района. Жителя дома на Бобруйской хотели привлечь по ст. 21.13 КоАП РБ (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения) «за размещение незарегистрированной символики».



Фото: читатель TUT.BY

— Сходил туда с адвокатом. Мы удивлялись: в этой статье вообще ничего не сказано про незарегистрированную символику. В итоге в администрации составили другой протокол — уже именно с претензиями по изменению фасада. Я объяснил, что никакого изменения фасада нет, я просто пользуюсь своим балконом. Сказали, что позовут на комиссию по административным правонарушениям — на нее я должен прийти в четверг, — говорит минчанин.

Приходила повестка и от Октябрьского РОЧС, это дело хотят начать по 23.56 КоАП (Нарушение законодательства о пожарной безопасности).

— Мне пояснили, что этот кусок ткани несет опасность. Я снова сказал: это мой балкон, имею право на нем сушить что хочу. У меня есть фото с Бобруйской, на которых видно — люди сушат на балконах что угодно.

Дмитрий говорит, что ходил на начало административного процесса в Октябрьской РОЧС, но там с ним не смогли встретиться «из-за планерки». Сегодня минчанину пришло СМС — приглашают на встречу 28 октября.