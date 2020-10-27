В Минске под «Табакерку» подложили пиротехнику. Киоск поврежден

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет сообщает , что на Старовиленском тракте повреждена «Табакерка» — кто-то подложил под нее пиротехническое изделие.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

— По предварительным данным, ночью 26 октября текущего года неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Экспертам ГКСЭ поручено провести ряд экспертиз, в том числе взрывотехнической и экспертизы горюче-смазочных материалов.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данному факту Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 ч.2 ст. 218 (покушение на умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК РБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.