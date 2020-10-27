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В Минске под «Табакерку» подложили пиротехнику. Киоск поврежден
27.10.2020 20:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет
— По предварительным данным, ночью 26 октября текущего года неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.
На место происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Экспертам ГКСЭ поручено провести ряд экспертиз, в том числе взрывотехнической и экспертизы горюче-смазочных материалов.
По данному факту Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 ч.2 ст. 218 (покушение на умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК РБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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На место происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения,...
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