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«Если хотите, идите в политический вуз». Из Академии искусств отчислили студентов

27.10.2020 20:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 27 октября в телеграм-каналах появились фото приказа об отчислении трех студентов БГАИ. Как минимум одного из них — за участие в акции. Еще двум — официально сделали выговор. Документ вступил в силу с 26 октября.

В тексте приказа говорится, что Серафима Ганичева (3 курс), Александра Данилкина (5 курс) и Карину Чакур (5 курс) отчисляют с 26.10.2020. Основание — объяснительная записка самого студента или докладная записка заведующего кафедрой живописи Владимира Масленникова, а также протокол заседания Совета профилактики и предотвращения правонарушений и пьянства от 26.10.2020 № 9.

Подписи проректора по учебной работе Елены Бохан и декана художественного факультета Анны Кононовой под приказом отсутствуют.

Один из отчисленных студентов (он попросил не называть имя) говорит, что все началось 26 октября. Тогда его вызвали на профилактическую беседу с первым проректором Светланой Винокуровой:

— В ее кабинете было четыре человека: она, юрист академии и какие-то мужчина и женщина, наверное, из администрации. Я ответил, как все и было: участвовал в акции, да.

После этого, по словам студента, проректор Винокурова начала говорить, что «политика за пределами искусства»:

— И, мол, если хотите, ходите в политический вуз. После этого она сказала, что у меня выговор, и это уже второй выговор. Хотя первый был летом 2019 и, по идее, он должен быть аннулирован. За этот учебный год у меня выговоров нет. Или я чего-то не знаю? В общем, минут 30 назад я узнал о своем отчислении, — добавил студент. Мы беседовали в 18.40 27 октября.
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В правилах внутреннего распорядка белорусских вузов обычно написано: отчисление, как мера дисциплинарной ответственности, может быть применено за систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение студентом обязанностей, возложенных на него законодательством.

TUT.BY пытался узнать подробности у ректора БГАИ Михаила Борозны, однако в 17.57 он не смог поговорить с нашим журналистом: секретарь сообщила, что сейчас он занят, а далее заканчивается его рабочий день.

Первый проректор Светлана Винокурова отказалась комментировать приказ, сославшись на то, что последнюю подпись ставит ректор.

Напомним, 27 октября Александр Лукашенко высказался: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом».

 
 
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Пообщались с одним из отчисленных. Говорит, что приказ аргументировали двумя выговорами.
 
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