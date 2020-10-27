Прекращено административное дело против работавшего на женском марше журналиста «Радыё Свабода»

Источник материала: Tut.by

Прекращено административное дело против Алеся Пилецкого. Об этом журналист «Радыё Свабода» сообщил у себя в Facebook.



Фото: из личного архива Алеся Пилецкого

— Чаго толькі ў жыцці не здараецца. Адчыняю толькі што паштовую скрыню, а там цуд божы ў выглядзе ліста ад начальніка Заводскага РУУС Мінска Кіслова К.С. са словамі «подготовка дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ в отношении Вас прекращена», — написал журналист.

Административный процесс против Пилецкого начали за участие в женском марше 5 сентября. Журналист освещал эту акцию и был в синей жилетке и с бейджем «Пресса».

Адвокат журналиста Сергей Зикрацкий сообщил тогда TUT.BY, что статус Пилецкого — лицо, в отношении которого ведется административный процесс, после опроса будет принято решение, будет ли составлен административный протокол по ст. 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.