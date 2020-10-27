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По статьям о массовых беспорядках возбуждено 500 уголовных дел. По заявлениям избитых милицией - ни одного

28.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 500 уголовных дел возбуждено в стране за организацию и участие в массовых беспорядках. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси Андрей Сербун.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы наблюдаем рост числа дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500. Подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в городе Минске, — отметил Сербун. Он также заявил, что «каждый правонарушитель будет установлен и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка».

По словам представителя Генпрокуратуры, идет радикализация протестных движений.

— Действия участников протестных движений все чаще связаны с насилием против правоохранителей, — заявил он.

Сумма ущерба от противоправных действий, по его словам, составила более 18 тысяч рублей, 15 тысяч из них уже возмещены.

Что касается уголовных дел по заявлениям граждан, которые пострадали от жестоких действий силовиков, то тут все по-прежнему на стадии проверок.

— По каждому заявлению проводится проверка в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. В ходе данной проверки, кроме исследования доводов, приведенных заявителем о неправомерности действий сотрудников правоохранительных органов, будет проверяться правомерность действий самого заявителя в этой ситуации, — предупредил представитель Генпрокуратуры.

Сербун пояснил, что по каждому факту насилия назначаются судебно-медицинские экспертизы, проведение которых занимает длительное время, «потому что необходимо дождаться окончания лечения, истребовать медицинскую документацию, предоставить ее экспертам».

С учетом полученных сведений прокуратура и будет предпринимать последующие шаги.

 
Теги: Минск
 
 
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Что касается уголовных дел по заявлениям граждан, которые пострадали от жестоких действий силовиков, то тут все по-прежнему на стадии проверок.
 
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