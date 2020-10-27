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Лукашенко о разгоне на Орловской в Минске: Это был мой приказ, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов
28.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протестующим в воскресенье, 25 октября, «нужна была картинка». Когда это не получилось в центре города, они пошли в спальные районы. Такую версию произошедшего в Минске 25 октября озвучил Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
В сюжете, показанном на
— Цель была захватить центр — не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы. Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов.
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Лукашенко заявил, обращаясь к главе Совбеза Валерию Вакульчику, что это «не нормально» и «не терпимо».
— Поэтому начинаем работать, — заявил он.
Лукашенко также «пользуясь случаем» еще раз обратился к родителям «той шпаны мелкой, которая бостяется по улицам».
— Уберите их с улиц, чтоб потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона, — предупредил он.
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Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Минске прошла
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Лукашенко о разгоне на Орловской в Минске: Это был мой приказ, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов
Лукашенко также «пользуясь случаем» еще раз обратился к родителям «той шпаны мелкой, которая бостяется по улицам». «Уберите их с улиц, чтоб потом не было больно. А с...
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