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Лукашенко заявил, что это был его приказ - вскрывать квартиры
28.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сообщил сегодня на совещании, что лично отдал приказ силовикам 25 октября - разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства против «толпы пьяной, обезумевшей, проколотой наркотиками, прокуренной и пропитой». Фрагмент сегодняшнего мероприятия
«Не мы были инициаторами, вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет. Ходили-ходили по Минску. Цель была захватить центр — в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции?», - отметил президент.
Лукашенко рассказал, что это был его приказ - пресечь акцию протеста, «чтобы обезопасить людей, начали вскрывать квартиры, ринулись в квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов».
История про квартиру, из которой в воскресенье вытаскивали людей, стала очень популярной в интернете. 18-летняя девушка сняла видео, как силовики, ворвавшись внутрь, начинают с применением жестокости задерживать мужчину: «Я заберу его с болью или без боли», — кричит человек в маске. Переступает через женщину, которая умоляла его уйти, и бьет мужчину дубинкой с криком «Вставай!».
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Александр Лукашенко сообщил сегодня на совещании, что лично отдал приказ силовикам 25 октября - разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства...
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