Лукашенко заявил, что это был его приказ - вскрывать квартиры

Александр Лукашенко сообщил сегодня на совещании, что лично отдал приказ силовикам 25 октября - разогнать акцию протеста в Минске, когда применялись спецсредства против «толпы пьяной, обезумевшей, проколотой наркотиками, прокуренной и пропитой». Фрагмент сегодняшнего мероприятия был показан в эфире «Беларусь 1».

«Не мы были инициаторами, вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет. Ходили-ходили по Минску. Цель была захватить центр — в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции?», - отметил президент.

Лукашенко рассказал, что это был его приказ - пресечь акцию протеста, «чтобы обезопасить людей, начали вскрывать квартиры, ринулись в квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов».

История про квартиру, из которой в воскресенье вытаскивали людей, стала очень популярной в интернете. 18-летняя девушка сняла видео, как силовики, ворвавшись внутрь, начинают с применением жестокости задерживать мужчину: «Я заберу его с болью или без боли», — кричит человек в маске. Переступает через женщину, которая умоляла его уйти, и бьет мужчину дубинкой с криком «Вставай!».

Ситуация в Беларуси

Протестные акции начались в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.

25 октября в Беларуси прошла сама многолюдная акция протеста за последний месяц. По различным подсчетам там было от 100 тыс. до 200 тыс. человек. По данным МВД за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160).

С 26 октября в стране начались забастови на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше и других заводах. Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг.