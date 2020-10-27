Литва отправила ноту протеста Беларуси из-за БелАЭС

Беларусь получила от Литвы ноту протеста по поводу планов начать в ноябре производство электроэнергии на БелАЭС в Островце. Литовское правительство уверено, что это «представляет угрозу» для белорусов, литовцев и граждан Евросоюза. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

Литовская сторона осудила решение белорусского правительства так поспешно запустить станцию и считает, что в таких вопросах спешка – не лучшее решение. В ноте протеста белорусская АЭС упоминается как «небезопасная электростанция» и говорится, что там проигнорированы требования по безопасности, проводить ядерные реакции на станции нельзя.

«Что касается внедрения стандартов ядерной безопасности и экологических требований на БелАЭС, ЕС единогласно выступает на стороне Совета Европы, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Беларусь незамедлительно внедрить самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и стресс-тесты ЕС», – отметил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Литовский МИД очень обеспокоен и подчеркивает, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Беларусью.