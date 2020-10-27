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Литва отправила ноту протеста Беларуси из-за БелАЭС

28.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь получила от Литвы ноту протеста по поводу планов начать в ноябре производство электроэнергии на БелАЭС в Островце. Литовское правительство уверено, что это «представляет угрозу» для белорусов, литовцев и граждан Евросоюза. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

Литовская сторона осудила решение белорусского правительства так поспешно запустить станцию и считает, что в таких вопросах спешка – не лучшее решение. В ноте протеста белорусская АЭС упоминается как «небезопасная электростанция» и говорится, что там проигнорированы требования по безопасности, проводить ядерные реакции на станции нельзя.

«Что касается внедрения стандартов ядерной безопасности и экологических требований на БелАЭС, ЕС единогласно выступает на стороне Совета Европы, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Беларусь незамедлительно внедрить самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и стресс-тесты ЕС», – отметил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Литовский МИД очень обеспокоен и подчеркивает, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Беларусью.

Напомним, в конце сентября Лукашенко объявил, что физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября этого года. Ранее Польша и Литва сообщили, очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. А также все страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции.

 
 
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Беларусь получила от Литвы ноту протеста по поводу планов начать в ноябре производство электроэнергии на БелАЭС в Островце. Литовское правительство уверено, что...
 
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