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«Выход один - рубить». Сосны в гомельском парке «Фестивальный» точит короед

28.10.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сосны в парке «Фестивальный» поразил короед, сообщает неприятную новость городской журнал «Белка».


Вредитель поразил не менее десятка сосен: на одних деревьях уже отпала кора, на других еще только проявились начальные признаки болезни. Определенного очага, который можно было бы локализовать, нет — короед распространяется хаотично. Поэтому, говорят специалисты, выход один — рубить.


— Да, это непопулярная мера, но единственный выход. Лучше сейчас потерять десять сосен, чем через пару лет весь парк. — говорит главный специалист садово-паркового хозяйства предприятия «Красная гвоздика» Вячеслав Бибяев.

Тем временем посетители парка обратили внимание на странного вида «плесень» на древесной коре лиственных деревьев.

— В этом случае драматизировать не стоит. Белые разводы на коре вызваны нестабильной погодой и сыростью. Это не болезнь, не грибок. Здоровью насаждений похожие на плесень образования не угрожают, — отметил специалист.

 

 
Теги: Новости
 
 
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На одних деревьях уже отпала кора, на других еще только проявились начальные признаки болезни. Определенного очага, который можно было бы локализовать, нет - короед...
 
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