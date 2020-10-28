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«Выход один - рубить». Сосны в гомельском парке «Фестивальный» точит короед
28.10.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сосны в парке «Фестивальный» поразил короед,
Вредитель поразил не менее десятка сосен: на одних деревьях уже отпала кора, на других еще только проявились начальные признаки болезни. Определенного очага, который можно было бы локализовать, нет — короед распространяется хаотично. Поэтому, говорят специалисты, выход один — рубить.
— Да, это непопулярная мера, но единственный выход. Лучше сейчас потерять десять сосен, чем через пару лет весь парк. — говорит главный специалист садово-паркового хозяйства предприятия «Красная гвоздика» Вячеслав Бибяев.
Тем временем посетители парка обратили внимание на странного вида «плесень» на древесной коре лиственных деревьев.
— В этом случае драматизировать не стоит. Белые разводы на коре вызваны нестабильной погодой и сыростью. Это не болезнь, не грибок. Здоровью насаждений похожие на плесень образования не угрожают, — отметил специалист.
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На одних деревьях уже отпала кора, на других еще только проявились начальные признаки болезни. Определенного очага, который можно было бы локализовать, нет - короед...
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