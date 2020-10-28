В Лиде сделали протез бездомной собаке, которая когда-то осталась без задней лапы

Источник материала: Tut.by

В Лиде бездомной собаке вживили бионического протез вместо задней лапы. Это такая вторая операция, которую провели белорусские ветеринарные врачи. Первым прооперированным был кот Филя. Протезирование, как и в первом случае проводил лидский врач Павел Жульпа, сообщает «Лідская газета».



Фото: lidanews.by

Бездомную собаку по кличке Хоуп нашли в Гомельской области и передали волонтеру из Новогрудка Ольге Шот. У собаки была травмирована задняя левая голень — кость просто торчала наружу.

— Ольга привезла собаку в Лиду, в нашу ветклинику, — вспоминает Павел Жульпа. — Это было ровно год назад. Рентгеновское обследование показало, что верхняя кость целая, поэтому конечность можно ампутировать до половины, а в будущем попробовать протезирование. Собственно, именно с Хоуп и с ее случая началась большая и амбициозная проработка этого совершенно нового для нашей страны направления.









По заказу Павла Жульпы коллега из Новосибирска Сергей Горшков — единственный в России врач, который проводит уникальные операции по протезированию животных с ампутированными лапами при помощи 3D-принтера изготовил бионический протез. Изделие сделали из сплава титана и гидроксиапатита. Весит протез всего несколько граммов. Он индивидуален — конкретно под Хоуп, ее массу, замеры кости.

Операцию Павел Жульпа проводил вместе со своим коллегой из Гродно Андреем Елисеевым.

Операция сложная, как и подготовка к ней — анализы, рентгеновский снимок, установили внутривенные катетеры. Весь процесс занял почти два час. А потом примерно столько же длилась операция. Важно было правильно просверлить кость, вставить в лапку имплант и ушить культю так, чтобы потом не было осложнений, — и все получилось.





— Когда новость о сделанном впервые в Беларуси протезировании конечности коту облетела всю страну, к нам посыпался шквал звонков — коллеги из других городов интересовались, что да как. Это важный момент, так как расширяет границы ветеринарии в целом, в том числе в области травматологии, ортопедии, индивидуального планирования операции и многого другого. Вдобавок на нас вышли ребята, которые изготавливает медицинские индивидуальные протезы для людей в нашей стране, предложили сотрудничество. Недавно к нам поступил котик с травмированной лапкой. И если раньше речь шла бы исключительно об ампутации, то сегодня я предложил хозяину протезирование, тем самым улучшив качество жизни животного. Только подумайте: это стало возможно в нашей стране, — эмоционально говорит ветеринар Павел Жульпа.





Первую такую свою операцию лидский ветеринар и его гродненский коллега провели две недели назад. Тогда оперировали кота Филю. И тогда тоже все прошло успешно.

Пока Филя и Хоуп будут опираться на силиконовые наконечники, но уже в процессе печать 3D-лапок, которые будут напоминать настоящие.