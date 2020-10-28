«Вы все-таки что-то можете?» Как в Могилеве депутат встретился с горожанами, чтобы решать их вопросы

Источник материала: Tut.by

«Пока глобально в стране решить проблемы не получается, давайте начнем с местных», — говорят могилевчане, которые пришли на встречу с депутатом горсовета. Они попросили начать с уличного освещения и ремонта дорог в микрорайоне «Техноприбор». Депутат, он же директор предприятия теплоэнергетики Андрей Конев, пообещал, что все проблемы можно решить, но нужна помощь самих жителей — без нее, мол, никак.





Встречу с депутатом Андреем Коневым организовала инициатива «Правовой Могилев». Руководитель инициативы, активист Андрей Тышковец — он выдвигался кандидатом на выборах депутатов парламента в 2019 году — сам накануне расклеивал объявления, анонсировал встречу в соцсетях. В итоге в фойе общежития собралось несколько десятков местных жителей.

Проблемы, которые они озвучили, касались именно повестки — сферы ЖКХ и благоустройства. Жители «Техноприбора» говорили об общем состоянии домов и общежитий: протекающих крышах, неисправных коммуникациях, прогнивших окнах, облупившихся фасадах. Могилевчан серьезно беспокоит отсутствие освещения в микрорайоне, плохое состояние проезжей части и пешеходных зон, недостаток парковочных мест.

Местная жительница Валентина Боброва заметила, что местный круглосуточный магазин создает большую проблему: нетрезвые покупатели устраивают стихийные туалеты под окнами ближайших домов. Этим недовольны многие, но они же — и против ограничения графика работы магазина. После небольшой дискуссии согласились, что стоит бы ограничить продажу алкоголя ночью.

— Да не в этом дело, — возразил ей местный житель Алексей. — Просто милиции нужно не в центре города людей ловить, а выполнять свою работу: следить за порядком в микрорайонах.

— Точно! А то у нас не микрорайон, а пьяная поляна с утра до ночи, — поддержали его женщины.

Что касается зеленых зон, то тут у жителей несколько претензий. Первая — это общая неухоженность: могилевчане пожаловались на то, что коммунальщики не косят траву. Вторая — это отсутствие обустроенной площадки для выгула собак: выделенное для этого место по размерам больше походит на палисадник и отгорожено от остальной территории только несколькими кустами.









Для детей, говорят могилевчане, на «Техноприборе» нет нормальной игровой площадки с качелями и песочницей. Для взрослых — нет зоны отдыха. Подросткам тоже нужна огражденная площадка для активных игр: та, что есть, — в ужасном состоянии, говорит депутату молодой человек Алексей.

Женщины рассказывают, что относящийся к этой территории фельдешерский пункт находится от микрорайона слишком далеко, а автобус к нему ходит раз в час. В итоге больному человеку проблемно даже укол сделать.

Люди говорили и о частных проблемах: у кого-то комната в общежитии слишком маленькая, кто-то хочет поставить индивидуальный прибор учета электроэнергии, но ему отказывают. Андрей Конев записал все жалобы и контакты обратившихся жильцов, а также телефоны тех, кто готов присоединиться к решению проблем микрорайона.

— Так, а вы как депутат все-таки можете что-то сделать? — недоверчиво спросил местный житель Павел.

— Можем, — твердо ответил Конев. — Не обещаю, что завтра вечером у вас везде появится освещение, но начать с чего-то мы должны. Все вместе. Для этого мы здесь и собрались.

Встречаться вживую, считает депутат, нужно — время от времени. Оперативно же решать проблемы можно и в мессенджере, сказал Андрей Конев, предложив создать с самыми активными жителями чат.

— Создадим, например, микрозону из 3−4 домов, определим старшего двора и будем общаться по нашим проблемным вопросам. Тут 20 жилых домов, и получится примерно 5 таких старших. Пройдем с ними по их территории, проговорим основные вопросы.

Депутат Андрей Конев считает, что нужно создавать дворовые комитеты. которые будут отслеживать возникающие проблемы и адресовать их соответствующим службам, а также следить за порядком.

— Если вы можете, донесите там до всех, чтобы каждый всегда делал свою работу так, как надо. Тогда и нам не нужно будет вот так собираться и говорить о проблемах. А то при нынешнем отношении разных служб к работе у нас за 3 дня до выборов показательно что-то замажут, а через 3 дня после выборов все это отваливается, — сказала одна из женщин.





Андрей Конев привел в пример, как сидел в очереди в филиале «Белтелекома» и наблюдал ситуацию. Женщина приехала из деревни и шепотом — у нее были удалены голосовые связки — что-то пыталась объяснить оператору. Та ее прогнала: «Это не ко мне, идите дальше».

— Я просто неравнодушный человек, поэтому подошел и попросил оператора все-таки разобраться с проблемой женщины — посмотреть, за что ей там оплату начисляют. То есть эта оператор, государственный работник, таким своим отношением дискредитирует людей, которые ее наняли. Я это к чему: если вы столкнулись с грубостью, некомпетентностью какого-то работника, это не означает, что остальные такие же.

— А я бы вам хотела сказать спасибо за то, что организовали нам такую площадку для 35-го автобуса, — сказала пожилая женщина. — А то мы обращались — нам говорили, что негде развернуться. А к вам обратились — и через 2 дня машину пригнали, асфальт сделали — и автобус теперь ездит.

— Потому что дело в людях, — ответил депутат. — Это как с лестницей: если одна ее ступенька выщербилась, это не значит, что вся лестница плохая.

Люди, пришедшие на встречу, заверили, что со своей стороны готовы помогать делать микрорайон лучше: выйти на субботник, помочь рублем.

Глава инициативы «Правовой Могилев» Сергей Тышковец сказал, что эта встреча была первой и пробной. Планируются и другие — с депутатом Коневым, а также с другими депутатами города. Объявлять о них будут так же: в телеграме инициативы и с помощью листовок в микрорайонах.