Что такое лейкозы и как они «работают». Рассказываем про рак крови

Источник материала: Tut.by

Лейкозы — огромная группа заболеваний, которые отличаются друг от друга по происхождению, течению и другим особенностям. В Беларуси каждый год регистируют порядка двух тысяч злокачественных новообразований системы кроветворения. Что такое лейкозы и как из здоровых клеток получаются злокачественные клоны, убивающие организм? Рассказываем и объясняем в инфографике.















