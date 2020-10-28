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Что такое лейкозы и как они «работают». Рассказываем про рак крови
28.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лейкозы — огромная группа заболеваний, которые отличаются друг от друга по происхождению, течению и другим особенностям. В Беларуси каждый год регистируют порядка двух тысяч злокачественных новообразований системы кроветворения. Что такое лейкозы и как из здоровых клеток получаются злокачественные клоны, убивающие организм? Рассказываем и объясняем в инфографике.
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Что такое лейкозы и как из здоровых клеток получаются злокачественные клоны, убивающие организм? Рассказываем и объясняем в инфографике.
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