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За надпись «Не забудем» на «Пушкинской» двух человек обвиняют по «уголовкам». Им грозит до 10 лет

28.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре двоих минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому — надпись на асфальте «Не забудем». Сейчас людям вменяют по две статьи уголовного кодекса, за которые им грозит наказание до 10 лет.


Одна из надписей на мемориале возле «Пушкинской», 7 сентября 2020. Фото: читатель TUT.BY

Напомним, 25-летняя минчанка Мария Бобович 9 сентября писала грунтовкой на асфальте возле станции метро «Пушкинская» две буквы из фразы «Не забудем».

Тогда девушку задержали по 339-й статье УК РБ за хулиганство. Через несколько дней Марию выпустили, но позже снова вызвали в милицию для показаний, в постановлении она увидела другую статью УК РБ — 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) УК РБ. Тогда девушка оставалась на свободе.

В постановлении было указано, что «порча имущества» нанесла материальный ущерб «Горремавтодору Мингорисполкома» на общую сумму 10 182 рубля 52 копейки (больше 377 базовых величин).

Адвокат Марии Андрей Мочалов сообщил: сейчас Мария под стражей в СИЗО в Жодино. Статью по ее делу переквалифицировали. Теперь девушку обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РБ — по ч.2 ст. 339 и ч.2 ст. 218.

ч. 2 ст. 339 УК РБ

Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

ч. 2 ст. 218 УК РБ

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Суда до этого момента не было, когда он пройдет — неизвестно. Подробности следствия адвокат Мочалов рассказывать отказался.

Из-за надписи задержали и 42-летнего минчанина Дениса Греханова, его мама рассказала, что 9 сентября вечером он был одним из тех, кто восстанавливал надпись на мемориале.

— Он был один, потом к нему подошли два парня, которые просто смотрели. Когда на «Пушкинскую» приехали силовики, сын оттуда уехал на велосипеде. А 10 сентября пришли домой и забрали — вычислили по камерам. Сутки он провел в РУВД, потом на Окрестина. 13 сентября его выпустили. Сказали ждать суда. 22 октября пришли и сказали пройти на беседу со следователем — и все, с концами. Сначала следователь сказал, что его должны перевести в Жодино с Окрестина, но сейчас вообще неизвестно, где он, — рассказывает его мама Дина.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам мамы, статью в этот раз «утяжелили», а выставленный ущерб «Горремавтодору», который до этого составлял 7 тысяч 500 рублей, увеличили до 10 тысяч.

В сентябре Дениса задерживали по 341 статье УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества), а сейчас дело переквалифицировали по таким же двум статьям, как и у Марии Бобович — ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218. Он под стражей.

Близким Дениса известно, что он не соглашался с обвинением и считал, что состава преступления в его поступках нет, мужчина собирался ходатайствовать о прекращении уголовного дела.

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В сентябре двоих минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому - надпись на асфальте «Не забудем». Сейчас людям...
 
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