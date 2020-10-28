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?В Беларуси создана гражданская инициатива "Освобождение-2020"

28.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 октября. В Минске 27 октября прошла встреча родственников заключенных по политически мотивированным уголовным делам, в ходе которой было объявлено о создании гражданской инициативы "Освобождение-2020".

Как сообщает spring96.org, цель инициативы по освобождению белорусских политзаключенных — "донести голоса их родных до белорусского и международного общества, взаимная поддержка и укрепление солидарности в обществе".

Участники встречи отметили беспрецедентное число политзаключенных в Беларуси. С начала президентской кампании 97 человек (по состоянию на 26 октября) признаны правозащитниками политзаключенными.

По информации Генпрокуратуры, на данный момент возбуждено свыше 400 уголовных дел в отношении участников акций протеста, прошедших после выборов. По данным правозащитников, подозреваемых и обвиняемых по политическим мотивам около 500 человек.

В ходе встречи было предложено наладить коммуникацию между родственниками, по возможности, всех обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам, узнать потребности и проблемы каждого заключенного и их семей, оказывать им моральную поддержку.

Родные политзаключенных убеждены, что совместные усилия будут более эффективны в деле их освобождения.

Инициаторы кампании пригласили родственников политзаключенных присоединяться к инициативе "Освобождение-2020" (электронная почта viazni2020@gmail.com, контакт в Telegram @viazni2020_bot). Они выразили надежду, что их совместный голос будет услышан.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 октября. В Минске 27 октября прошла встреча родственников заключенных по политически мотивированным уголовным делам, в ходе которой было объявлено о...
 
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