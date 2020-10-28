«Рельсовая война» продолжается? Вторые сутки идут сообщения о проволоке на железной дороге

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже вторые сутки продолжается «рельсовая война» — более десятка новых случаев натягивания неизвестными проволоки между рельсами для срабатывания железнодорожной автоматики. Это следует из документа, присланного в редакцию TUT.BY.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Читатели, пожелавшие остаться анонимными, прислали в редакцию TUT.BY справку о состоянии безопасности движения и отказах технических средств на белорусской железной дороге за истекшие сутки — 27−28 октября. Подлинность документа не подтверждена. Тем не менее, согласно ему, в стране за сутки зафиксировано не менее 11 случаев натягивания неизвестными проволоки между рельсами на разных участках железной дороги, а также два случая обнаружения подготовленной для закорачивания рельсовых цепей проволоки и один случай, когда возле железнодорожного полотна была обнаружена подозрительная коробка с проводами и лампочками. Инциденты происходили в Минской, Брестской и Могилевской областях.

Умышлено натянутая между рельсами проволока замыкает рельсовую цепь, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет.

Ранее в распоряжении TUT.BY также оказался внутренний документ Белорусской железной дороги, где сообщалось о 21 подобном случае за предыдущие сутки — 26−27 октября. Эту информацию отказались подтвердить или опровергнуть в пресс-службе БелЖД, сославшись на ее служебный характер. Однако позже МВД Беларуси сообщило о более 20 подобных случаях в стране.

МВД подчеркнуло, что такие действия могут вести не только к срыву графика движения поездов, но также экстренному торможению и травмированию пассажиров, и могут рассматриваться как умышленное блокирование транспортных коммуникаций. За это предусмотрена административная ответственность, а в случае, если из-за подобных действий пострадают люди или будет причинен крупный ущерб, против виновника может быть возбуждено и уголовное дело.