ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рельсовая война» продолжается? Вторые сутки идут сообщения о проволоке на железной дороге

28.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже вторые сутки продолжается «рельсовая война» — более десятка новых случаев натягивания неизвестными проволоки между рельсами для срабатывания железнодорожной автоматики. Это следует из документа, присланного в редакцию TUT.BY.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Читатели, пожелавшие остаться анонимными, прислали в редакцию TUT.BY справку о состоянии безопасности движения и отказах технических средств на белорусской железной дороге за истекшие сутки — 27−28 октября. Подлинность документа не подтверждена. Тем не менее, согласно ему, в стране за сутки зафиксировано не менее 11 случаев натягивания неизвестными проволоки между рельсами на разных участках железной дороги, а также два случая обнаружения подготовленной для закорачивания рельсовых цепей проволоки и один случай, когда возле железнодорожного полотна была обнаружена подозрительная коробка с проводами и лампочками. Инциденты происходили в Минской, Брестской и Могилевской областях.

Умышлено натянутая между рельсами проволока замыкает рельсовую цепь, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет.

Ранее в распоряжении TUT.BY также оказался внутренний документ Белорусской железной дороги, где сообщалось о 21 подобном случае за предыдущие сутки — 26−27 октября. Эту информацию отказались подтвердить или опровергнуть в пресс-службе БелЖД, сославшись на ее служебный характер. Однако позже МВД Беларуси сообщило о более 20 подобных случаях в стране.

МВД подчеркнуло, что такие действия могут вести не только к срыву графика движения поездов, но также экстренному торможению и травмированию пассажиров, и могут рассматриваться как умышленное блокирование транспортных коммуникаций. За это предусмотрена административная ответственность, а в случае, если из-за подобных действий пострадают люди или будет причинен крупный ущерб, против виновника может быть возбуждено и уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уже вторые сутки продолжается «рельсовая война» - более десятка новых случаев натягивания неизвестными проволоки между рельсами для срабатывания...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Кобрина якобы нашел возле мусорки 14 тысяч фальшивых рублей и рассчитывался ими по городу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика