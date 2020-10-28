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Житель Кобрина якобы нашел возле мусорки 14 тысяч фальшивых рублей и рассчитывался ими по городу
28.10.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трое жителей Кобрина подозреваются в фальшивомонетничестве, сообщает
21 октября в милицию стали поступать сообщения из магазинов и банков о подозрительных купюрах номиналом 20 белорусских рублей. Выяснилось, что фальшивками рассчитывались трое жителей города: 47, 60 и 69 лет. Во время обыска у одного из них оперативники изъяли 700 купюр номиналом по 20 рублей с признаками подделки — на всех банкнотах отсутствовали элементы защиты.
СК возбудил уголовное дело за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. Подозреваемых не задерживали. У них взяли обязательства о явке.
Один из подозреваемых сказал, что купюры он нашел возле мусорки.
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Сейчас он один из трех подозреваемых по уголовному делу о фальшивомонетничестве.
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