Что происходит в стране в 81-й день после выборов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси – 81-й день после президентских выборов. Что происходит в разных городах страны читайте в традиционном онлайне TUT.BY.

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