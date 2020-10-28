|
Что происходит в стране в 81-й день после выборов
28.10.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси – 81-й день после президентских выборов. Что происходит в разных городах страны читайте в традиционном онлайне TUT.BY.
Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите нам в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что происходит в разных городах страны - в традиционном онлайне TUT.BY.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)