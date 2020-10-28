В Горках задержали работников очистных сооружений, которые записали видеообращение против насилия

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 октября стало известно о задержании рабочих «Горецких очистных сооружений», которые записали видеообращение против насилия и беззакония. Правозащитники сообщили, что задержаны трое из четверых: Валентин Бас, Валерий Пасиков и Александр Касуха, передает портал газеты «УзГорак».

Видеообращение работников очистных сооружений в Горках появилось утром 27 октября . В нем они осуждают насилие силовиков, требуют новых честных справедливых выборов, выражают солидарность с людьми, которые отстаивают свои права на свободу слова.

Правозащитники сообщили, что сегодня, 28 октября, над задержанными может состояться суд. В чем обвиняют этих людей — пока неизвестно.