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Мужчину, напавшего в Могилеве с ножом и взрывчаткой на пенсионеров, отправят на принудительное лечение
28.10.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
59-летний могилевчанин в мае нынешнего года поджег дом супругов-пенсионеров, забросил в окно самодельную взрывчатку, напал с ножом на 67-летнего хозяина дома. Во время следствия эксперты установили: и тогда, и сейчас он страдает психическим заболеванием в форме бредового расстройства.
Напомним, ночью 19 мая он
Несмотря на травмы, могилевчанин не успокаивался. Когда 67-летний хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, подозреваемый ударил его ножом. Потерпевший выбил нож, но мужчина достал второй — и снова ранил пенсионера.
Несмотря на ранения, владелец дома справился с нападавшим и удерживал его до приезда сотрудников милиции.
Агрессор жил недалеко от дома пенсионеров, каких-либо конфликтных ситуаций между ними не возникало.
Согласно заключению эксперта, мужчина в период совершения преступления страдал и до настоящего времени страдает психическим заболеванием в форме бредового расстройства. Он уверен, что к нему плохо относятся окружающие, хотят причинить вред, забрать дом и лишить жизненных благ.
В момент совершения нападения мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Сейчас по своему психическому состоянию он представляет особую опасность для общества, сообщает СК. В отношении него будет рассматриваться вопрос о принудительных мерах безопасности и лечения.
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Мужчину, напавшего в Могилеве с ножом и взрывчаткой на пенсионеров, отправят на принудительное лечение
Сейчас по своему психическому состоянию он представляет особую опасность для общества.
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