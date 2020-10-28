Мужчину, напавшего в Могилеве с ножом и взрывчаткой на пенсионеров, отправят на принудительное лечение

Источник материала: Tut.by

59-летний могилевчанин в мае нынешнего года поджег дом супругов-пенсионеров, забросил в окно самодельную взрывчатку, напал с ножом на 67-летнего хозяина дома. Во время следствия эксперты установили: и тогда, и сейчас он страдает психическим заболеванием в форме бредового расстройства.



Фото: Следственный комитет

Напомним, ночью 19 мая он пришел к чужому дому , где жили супруги-пенсионеры, с лестницей, которую перекинул через забор, и забрался во двор. С собой у него была сумка, а в ней — канистра с легковоспламеняющейся жидкостью, самодельная взрывчатка. Мужчина облил входную дверь дома пенсионеров и поджег. После этого разбил окно в доме и забросил в помещение самодельную взрывчатку. Хотел бросить еще одну, но она взорвалась у него в руках.

Несмотря на травмы, могилевчанин не успокаивался. Когда 67-летний хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, подозреваемый ударил его ножом. Потерпевший выбил нож, но мужчина достал второй — и снова ранил пенсионера.

Несмотря на ранения, владелец дома справился с нападавшим и удерживал его до приезда сотрудников милиции.

Агрессор жил недалеко от дома пенсионеров, каких-либо конфликтных ситуаций между ними не возникало.

Согласно заключению эксперта, мужчина в период совершения преступления страдал и до настоящего времени страдает психическим заболеванием в форме бредового расстройства. Он уверен, что к нему плохо относятся окружающие, хотят причинить вред, забрать дом и лишить жизненных благ.

В момент совершения нападения мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Сейчас по своему психическому состоянию он представляет особую опасность для общества, сообщает СК. В отношении него будет рассматриваться вопрос о принудительных мерах безопасности и лечения.