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Прекратить за недоказанностью. В Могилеве судья закрыла дело за участие в августовской акции протеста
28.10.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве суд прекратил административное дело в отношении 18-летнего Артема Секацкого за участие в несанкционированном массовом мероприятии — за недоказанностью вины. Об этом TUT.BY рассказала семья парня.
Могилевчанина Артема Секацкого задержали в Могилеве 10 августа, когда в городе только
После задержания Артем Секацкий провел 4 суток в изоляторе временного содержания, точнее, в здании тюрьмы, где также содержались задержанные в Могилеве — камеры ИВС были переполнены. На свободу Артем вышел после 4 суток ареста — 14 августа, когда задержанных стали массово выпускать из ИВС.
На решение судьи суда Могилевского района Холодцова семья парня подала апелляцию. И при ее рассмотрении Могилевский областной суд
Его рассматривала судья суда Могилевского района Ольга Полуян. Защищал Артема в суде его отец Вячеслав Секацкий. Он предоставил суду доказательства — фото, биллинг мобильного оператора — того, что Артем не мог находиться там, где он якобы был, по версии сотрудников милиции. Указал и на нарушения со стороны милиции: в протоколе задержания не было подписей задержанного и того, кто его задерживал, зато были дописывания. Артему тогда также отказали в праве на защиту. Вячеслав Секацкий просил прекратить административное дело в отношении своего сына за отсутствием события правонарушения
Судья Полуян решила дело прекратить, но по другой причине — за недоказанностью вины.
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Прекратить за недоказанностью. В Могилеве судья закрыла дело за участие в августовской акции протеста
18-летний Артем Секацкий в августа провел 4 суток в изоляторе временного содержания, точнее, в здании тюрьмы, где также содержались задержанные в Могилеве - камеры...
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