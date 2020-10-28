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Прекратить за недоказанностью. В Могилеве судья закрыла дело за участие в августовской акции протеста

28.10.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд прекратил административное дело в отношении 18-летнего Артема Секацкого за участие в несанкционированном массовом мероприятии — за недоказанностью вины. Об этом TUT.BY рассказала семья парня.


10 августа в Могилеве. Артем Секацкий на фото — в зеленой майке. Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Могилевчанина Артема Секацкого задержали в Могилеве 10 августа, когда в городе только началась волна протестов против результатов президентских выборов. Молодой человек говорит, что просто шел по городу с другом, но милиция и суд Могилевского района посчитали, что он — участник незаконного массового мероприятия.

После задержания Артем Секацкий провел 4 суток в изоляторе временного содержания, точнее, в здании тюрьмы, где также содержались задержанные в Могилеве — камеры ИВС были переполнены. На свободу Артем вышел после 4 суток ареста — 14 августа, когда задержанных стали массово выпускать из ИВС.

На решение судьи суда Могилевского района Холодцова семья парня подала апелляцию. И при ее рассмотрении Могилевский областной суд отменил постановление суда первой инстанции, постановив отправить дело в тот же суд, но новому судье на новое рассмотрение.

Его рассматривала судья суда Могилевского района Ольга Полуян. Защищал Артема в суде его отец Вячеслав Секацкий. Он предоставил суду доказательства — фото, биллинг мобильного оператора — того, что Артем не мог находиться там, где он якобы был, по версии сотрудников милиции. Указал и на нарушения со стороны милиции: в протоколе задержания не было подписей задержанного и того, кто его задерживал, зато были дописывания. Артему тогда также отказали в праве на защиту. Вячеслав Секацкий просил прекратить административное дело в отношении своего сына за отсутствием события правонарушения

Судья Полуян решила дело прекратить, но по другой причине — за недоказанностью вины.

 
Теги: Могилев
 
 
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18-летний Артем Секацкий в августа провел 4 суток в изоляторе временного содержания, точнее, в здании тюрьмы, где также содержались задержанные в Могилеве - камеры...
 
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