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25-летняя учительница из Бреста второй месяц сидит в СИЗО по «делу о хороводах»
28.10.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25-летняя брестчанка Марина Глазова второй месяц находится в СИЗО по «делу о хороводах» на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова в Бресте 13 сентября. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, пишет
Днем 13 сентября в Бресте проходила
Она — единственная подозреваемая по этому делу девушка, которая сейчас в СИЗО.
По словам отца девушки, поэта Владимира Глазова, первое время у родных, друзей Марины был шок из-за этой ситуации: «Однако со временем смирились. Потому что человек привыкает ко всему».
Самым тяжелым для девушки, судя по ее письмам, было время, когда ее переводили из одной камеры в другую. Приходилось постоянно привыкать к новым людям. Кроме того, первые дни ей нездоровилось, нужно было передавать медикаменты.
Общение с дочерью у отца — через письма. Утром 27 октября Владимир получил очередное.
«Дочь написала, что новая компания — добрая и веселая. Со всеми сдружились. Все делятся друг с другом передачами», — рассказывает отец Марины.
Утром 27 октября защита Марины Глазовой обжаловала в областном суде содержание девушки под стражей. Заседание было закрытым. Жалобу оставили без удовлетворения. Марина остается в СИЗО.
Как ранее сообщал Следственный комитет, подозреваемыми по этому делу проходят 20 человек.
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Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.
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