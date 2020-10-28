25-летняя учительница из Бреста второй месяц сидит в СИЗО по «делу о хороводах»

Источник материала: Tut.by

25-летняя брестчанка Марина Глазова второй месяц находится в СИЗО по «делу о хороводах» на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова в Бресте 13 сентября. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, пишет «Брестская газета» .



Фото из личного архива

Днем 13 сентября в Бресте проходила масштабная акция протеста, которая закончилась хороводами на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом. Спустя два дня СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а утром была задержана 25-летняя брестчанка Марина Глазова — учительница польского и английского языков.

Она — единственная подозреваемая по этому делу девушка, которая сейчас в СИЗО.



Фото: Следственный комитет

По словам отца девушки, поэта Владимира Глазова, первое время у родных, друзей Марины был шок из-за этой ситуации: «Однако со временем смирились. Потому что человек привыкает ко всему».

Самым тяжелым для девушки, судя по ее письмам, было время, когда ее переводили из одной камеры в другую. Приходилось постоянно привыкать к новым людям. Кроме того, первые дни ей нездоровилось, нужно было передавать медикаменты.

Общение с дочерью у отца — через письма. Утром 27 октября Владимир получил очередное.

«Дочь написала, что новая компания — добрая и веселая. Со всеми сдружились. Все делятся друг с другом передачами», — рассказывает отец Марины.

Утром 27 октября защита Марины Глазовой обжаловала в областном суде содержание девушки под стражей. Заседание было закрытым. Жалобу оставили без удовлетворения. Марина остается в СИЗО.

Как ранее сообщал Следственный комитет, подозреваемыми по этому делу проходят 20 человек.