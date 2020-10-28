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Киберпартизаны заявили, что «положили» сайты «Гродно Азота». Они какое-то время были недоступны
28.10.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Киберпартизаны сообщили у себя в
Напомним, что в Telegram есть два канала «киберпартизан» — на аватарке одного из них долгое время был изображен человек в синей одежде, поэтому неофициально их называют «синими» (в одном из постов они так и называют себя, «синей командой», однако сейчас уже сменили логотип на бело-красно-черный), а аватарка других окрашена в красный и белый, и потому их порой называют «красными» или «белыми».
Сегодня «киберпартизаны» с бело-красно-черным логотипом сообщили, что «положили» сайты azot.by и grodno-khim.by. Ресурсы были недоступны.
— «Гродно Азот»! Вы — наши герои. Помогаем вам как можем, сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку, — написано в Telegram-канале киберпартизанов.
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Киберпартизаны сообщили у себя в Telegram-канале, что сайты «ГродноАзота» и гродненского «Химволокно», которое является структурным подразделением завода, «ушли на...
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