ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киберпартизаны заявили, что «положили» сайты «Гродно Азота». Они какое-то время были недоступны

28.10.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Киберпартизаны сообщили у себя в Telegram-канале, что сайты «ГродноАзота» и гродненского «Химволокно», которое является структурным подразделением завода, «ушли на забастовку». Какое-то время ресурсы и правда были недоступны, потом снова заработали.


Так выглядел какое-то время 28 октября сайт «ГродноАзота». Скрин сайтов предприятий

Напомним, что в Telegram есть два канала «киберпартизан» — на аватарке одного из них долгое время был изображен человек в синей одежде, поэтому неофициально их называют «синими» (в одном из постов они так и называют себя, «синей командой», однако сейчас уже сменили логотип на бело-красно-черный), а аватарка других окрашена в красный и белый, и потому их порой называют «красными» или «белыми».


Так выглядел сайт гродненского «Химволокно». Скрин сайтов предприятий

Сегодня «киберпартизаны» с бело-красно-черным логотипом сообщили, что «положили» сайты azot.by и grodno-khim.by. Ресурсы были недоступны.

— «Гродно Азот»! Вы — наши герои. Помогаем вам как можем, сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку, — написано в Telegram-канале киберпартизанов.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киберпартизаны сообщили у себя в Telegram-канале, что сайты «ГродноАзота» и гродненского «Химволокно», которое является структурным подразделением завода, «ушли на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Коммунальные службы рассказали, как построить велогараж во дворе и сколько это стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика