Киберпартизаны заявили, что «положили» сайты «Гродно Азота». Они какое-то время были недоступны

Источник материала: Tut.by

Киберпартизаны сообщили у себя в Telegram-канале , что сайты «ГродноАзота» и гродненского «Химволокно», которое является структурным подразделением завода, «ушли на забастовку». Какое-то время ресурсы и правда были недоступны, потом снова заработали.



Так выглядел какое-то время 28 октября сайт «ГродноАзота». Скрин сайтов предприятий

Напомним, что в Telegram есть два канала «киберпартизан» — на аватарке одного из них долгое время был изображен человек в синей одежде, поэтому неофициально их называют «синими» (в одном из постов они так и называют себя, «синей командой», однако сейчас уже сменили логотип на бело-красно-черный), а аватарка других окрашена в красный и белый, и потому их порой называют «красными» или «белыми».



Так выглядел сайт гродненского «Химволокно». Скрин сайтов предприятий

Сегодня «киберпартизаны» с бело-красно-черным логотипом сообщили, что «положили» сайты azot.by и grodno-khim.by. Ресурсы были недоступны.

— «Гродно Азот»! Вы — наши герои. Помогаем вам как можем, сайты «Гродно Азот» ушли на забастовку, — написано в Telegram-канале киберпартизанов.