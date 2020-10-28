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Коммунальные службы рассказали, как построить велогараж во дворе и сколько это стоит
28.10.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коммунальные службы рассказали, как построить велогараж во дворе и сколько это стоит. Подробности
В 2020 году в Минске во дворах установили четыре велогаража. Их строительство обошлось в 101,4 тысячи рублей. Получается не больше 25 тысяч за один велогараж.
Строят такие гаражи за счет жильцов, юридических лиц, товариществ собственников и жилищно-строительных кооперативов. Перед этим нужно обратиться в администрацию своего района. Устройством павильона займется жилищная организация.
Всего в Минске построен 31 велогараж на 1072 места.
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Коммунальные службы рассказали, как построить велогараж во дворе и сколько это стоит. Подробности сообщает «ЖКХ Минск. Официально».
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