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«В Беларуси делают уши из частей ребра». История мамы, чей сын родился без уха
28.10.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 лет назад у Олеси появился второй долгожданный сын Даник. Все шло по плану, и никаких патологий при беременности выявлено не было, но малыша маме принесли со словами: «У вашего сына нет одного ушка». Позже врачи поставили диагноз: врожденный порок развития наружного и среднего уха, микротия и атрезия слева, также у мальчика нет самой ушной раковины. Сначала непонимание, потом боль, а затем четкий план — во что бы то ни стало сделать для ребенка все возможное. Левой стороной Даник ничего не слышит, 97 процентов информации он воспринимает правым ухом. Сейчас мальчику 5 лет, и совсем скоро немецкие специалисты проведут длительную 12-часовую операцию: восстановят каркас ушной раковины и установят слуховой аппарат, чтобы он мог полноценно жить и существовать в социуме. Вместе с благотворительной организацией
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У мальчика слева отсутствует слух и ушная раковина.
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