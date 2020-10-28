В Гомеле врач-пульмонолог вышел на улицу с плакатом «Жыве Беларусь» - и «уехал» на 15 суток

Источник материала: Tut.by

26 октября в Гомеле пульмонолог Николай Козич устроил одиночный пикет у здания туббольницы, где он работает. Вчера за это он получил 15 суток ареста.



Николай Козич с супругой Еленой в суде. Фото: «Радые свабода»

Свою акцию 27-летний врач-пульмонолог устроил сразу после окончания смены. В магазине купил лист ватмана, написал на нем «Жыве Беларусь», надел халат и вышел на улицу. У проходной больницы Николай простоял, по словам очевидцев, меньше часа — приехали милиционеры и забрали его.

27 октября суд Новобелицкого района дал Козичу 15 суток ареста.

Супруга Николая, Елена, рассказала TUT.BY, что о решении мужа организовать пикет у больницы ей стало известно в последний момент. Она не удивилась: говорит, знает о гражданской позиции Николая и разделяет ее.

— Вся наша семья и многие коллеги поддерживают его и гордятся его поступком. Решение суда супруг принял достойно, попросил лишь передать побольше книг, — говорит Елена.

Кстати, это уже не первые «сутки» гомельского врача. 14 сентября он был осужден судом Жлобинского района за участие в акции.

В сентябре он с женой, сестрой и ее мужем приехали в Жлобин на юбилей к отцу (родители Николая тоже врачи). А на следующий день семья в полном составе (отсутствовал лишь папа Николая — был на работе) вышла на акцию протеста. Вскоре всех задержали и отправили в ИВС. Тогда суд дал каждому штраф — по 20 базовых, а Николаю — 8 суток ареста.