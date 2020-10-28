Третьекурсника БГУИР задержали по «уголовке» - подозревают в оскорблении декана и призывах к забастовке

Источник материала: Tut.by

В Минске студент БГУИР стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в оскорблении декана и призывах к забастовке. Об этом сообщают МВД и Генпрокуратура .

Утром 26 октября студенты столичного вуза зашли в аудиторию, где проходило занятие, один из них стал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил уйти, «в его адрес посыпались оскорбления и угрозы», пишет МВД.

Ведомство опубликовало запись из аудитории, по ней можно оценить ситуацию. Оскорблений не слышно, но есть там и «признание» студента и его извинения за «оскорбление декана».

Генпрокуратура уточняет , что история произошла в учебном корпусе № 4 Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Студенты сорвали занятие.

Ведомство пишет, что уголовное дело по ч.1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) возбуждено «в отношении неустановленных лиц».

Подозреваемый задержан, это третьекурсник БГУИР. Молодой человек под стражей. Для предварительного расследования дело направили в Следственный комитет.