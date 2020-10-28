Помните брестского «наблюдателя с биноклем» на выборах? Получил 13 суток за акцию протеста

Источник материала: Tut.by

27 октября в суде рассмотрели административное дело 56-летнего ветерана-афганца Александра Сахарука, которого задержали во время воскресной акции протеста на улице Советской.



9 августа Александр Сахарук наблюдал за выборами на участке в Бресте

Суд признал Александра виновным по 23.34 КоАП и назначил 13 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщил правозащитник Владимир Величкин.

Александра задержали 25 октября на улице Советской, когда он достал бело-красно-белый флаг.

Задержание Александра Сахарука на Советской. Скриншот видео «Бинокль»

На прошедших президентских выборах Александр был наблюдателем на участке № 78, который располагается в средней школе № 14. Во время досрочного голосования ему пришлось наблюдать за ходом голосования с улицы — внутрь его не пустили. Чтобы лучше видеть, что происходило на участке, он стоял на табуретке и смотрел через бинокль в комнату, где находился избирком.



Фото: Facebook / Юрий Воскресенский

Александр Сахарук служил в Афганистане. Туда он попал 18-летним юношей, был награжден медалью «За отвагу». Сейчас является членом независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).