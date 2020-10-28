|
Помните брестского «наблюдателя с биноклем» на выборах? Получил 13 суток за акцию протеста
28.10.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 октября в суде рассмотрели административное дело 56-летнего ветерана-афганца Александра Сахарука, которого задержали во время воскресной акции протеста на улице Советской.
Суд признал Александра виновным по 23.34 КоАП и назначил 13 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщил правозащитник Владимир Величкин.
Александра задержали 25 октября на улице Советской, когда он достал бело-красно-белый флаг.
На прошедших президентских выборах Александр был наблюдателем на участке № 78, который располагается в средней школе № 14. Во время досрочного голосования ему пришлось наблюдать за ходом голосования с улицы — внутрь его не пустили. Чтобы лучше видеть, что происходило на участке, он
Александр Сахарук служил в Афганистане. Туда он попал 18-летним юношей, был награжден медалью «За отвагу». Сейчас является членом независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его задержали в воскресенье на улице Советской.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)