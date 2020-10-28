Неизвестные в балаклавах изуродовали мурал, посвященный купаловцам. На нем даже не было «символики»

Источник материала: Tut.by

В одном из дворов микрорайона Красный бор в сентябре появился мурал «Плошча купалаўцаў» с цитатами из «Паўлінкі», афишами, а также логотипом театра. На днях местные заметили, как к муралу подъехали два микроавтобуса с людьми в балаклавах, которые закрасили изображения по своему усмотрению. Как вам результат?



Так выглядел мурал до приезда людей в балаклавах. Фото: читатель TUT.BY

Местные жители рассказывают, мурал «Плошча купалаўцаў» появился 16 сентября в Красном Бору, его приурочили столетию Купаловского театра.

— Как оказалось, у нас в «Купаловском кутке» (мы объединили Красный Бор 1 и Красный Бор 2) живут очень творческие люди, которые не смогли пройти мимо увольнения коллектива Купаловского театра и, в частности, Павла Латушко. Купаловцы о нас знают, но выступать сюда не приезжали, да и мы в целях безопасности не зовем. Но премьерный онлайн-показ «Тутэйшых» у нас состоялся. Было около 200 человек: и самые маленькие, и люди пожилого возраста, — рассказывают местные жители.

Стену до сих пор ни разу не закрашивали. На изображении можно увидеть афиши спектаклей, логотип театра с вешалкой, цитаты Павла Латушко, Якуба Коласа, Франциска Скорины, а также выражения из спектакля «Паўлінка». Тут не было даже, как говорят чиновники, «символики» или политических призывов. Но 27 октября мурал закрасили неизвестные люди в балаклавах, написали «ЗА БАТЬКУ», изуродовали афиши, поставили на них кресты.



Мурал до приезда людей в балаклавах



Мурал после приезда людей в балаклавах

Местных это возмутило, они считают, что это вандализм и несколько раз задали этот вопрос в чате «Красный Бор 1» одному из участников — Сергею. Местные уверены, что это глава администрации Сергей Шкруднев, ранее он отвечал с этого аккаунта на сообщения о проблемах с водой и по другим темам, а также сам неоднократно заявлял на общих встречах, что сидит в телеграм-чатах. В этот раз на обвинения в вандализме он ответил: «В чем смысл нанесения вами надписей на здания, объекты благоустройства? Это ваша собственность? А потом начинаете хамить, что вас наказывают. Дома на кухне росписью занимайтесь».