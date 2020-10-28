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«ОМОН, задержания, угрозы недопуска к экзаменам и зачетам». Витебские студенты записали обращение к властям

28.10.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студенты четырех витебских государственных вузов — ВГУ, ВГТУ, ВГАВМ, ВГМУ — записали обращение к властям и выдвинули политические требования.

— Мы — студенты витебских вузов, будущие специалисты, от которых напрямую зависит процветание нашей страны. Мы сейчас находимся в ситуации, когда за инакомыслие человека могут избить, задержать или бросить в тюрьму. Многие студенты в Беларуси сейчас сталкиваются с давлением со стороны администрации учебных заведений — за мирное проявление своего мнения. Происходит это по-разному: ОМОН, задержания, угрозы недопуска к экзаменам и зачетам. В таких условиях невозможно профессионально развиваться, — заявляют студенты.

Открыть/скачать оригинал видео (2.51 МБ)

Молодые люди требуют:

  • Прекратить насилие над людьми, мирно выражающими свою гражданскую позицию, и немедленно освободить всех политзаключенных.
  • Прекратить политически мотивированное давление на соотечественников, включая студентов.
  • Вести диалог гражданскими, а не силовыми методами.
  • Привлечь к ответственности всех виновных в избиениях и убийствах мирных граждан.
  • Признать итоги выборов президента Республики Беларусь недействительными, провести новые выборы — в соответствии с законодательством и присутствием международных наблюдателей.
  • Незамедлительной отставки Александра Лукашенко.

Свое обращение студенты завершают лозунгом «Жыве Беларусь!».

 
 
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Студенты четырех витебских государственных вузов - ВГУ, ВГТУ, ВГАВМ, ВГМУ - записали обращение к властям и выдвинули политические требования.
 
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