«ОМОН, задержания, угрозы недопуска к экзаменам и зачетам». Витебские студенты записали обращение к властям

Источник материала: Tut.by

Студенты четырех витебских государственных вузов — ВГУ, ВГТУ, ВГАВМ, ВГМУ — записали обращение к властям и выдвинули политические требования.

— Мы — студенты витебских вузов, будущие специалисты, от которых напрямую зависит процветание нашей страны. Мы сейчас находимся в ситуации, когда за инакомыслие человека могут избить, задержать или бросить в тюрьму. Многие студенты в Беларуси сейчас сталкиваются с давлением со стороны администрации учебных заведений — за мирное проявление своего мнения. Происходит это по-разному: ОМОН, задержания, угрозы недопуска к экзаменам и зачетам. В таких условиях невозможно профессионально развиваться, — заявляют студенты.

Молодые люди требуют:

Прекратить насилие над людьми, мирно выражающими свою гражданскую позицию, и немедленно освободить всех политзаключенных.

Прекратить политически мотивированное давление на соотечественников, включая студентов.

Вести диалог гражданскими, а не силовыми методами.

Привлечь к ответственности всех виновных в избиениях и убийствах мирных граждан.

Признать итоги выборов президента Республики Беларусь недействительными, провести новые выборы — в соответствии с законодательством и присутствием международных наблюдателей.

Незамедлительной отставки Александра Лукашенко.

Свое обращение студенты завершают лозунгом «Жыве Беларусь!».