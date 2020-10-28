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За «циничные надписи» мужчина получил штраф - более 13 тысяч рублей

28.10.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 октября в суде Фрунзенского района рассмотрели уголовное дело по поводу «циничных надписей» на мосту. Подробности сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В июле обвиняемый нарисовал на плитке, осветительных мачтах, проезжей части моста «циничные надписи, оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности». Сообщается, что эти действия причинили материальный ущерб таким организациям: ГП «Горавтомост», УП «Мингорсвет» и УП «Ремавтодор Фрунзенского района Минска» на общую сумму 806 рублей 31 копейку.

Мужчину обвинили по статье 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества), раньше он не был судим.

Суд признал его виновным в осквернении сооружений циничными надписями и порче имущества в общественных местах. Его наказали штрафом на 500 базовых величин — это 13 500 рублей.

На государственном телевидении пояснили, что мужчина возместил материальный ущерб, а сторона обвинения просила назначить наказание в виде ареста на один месяц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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28 октября в суде Фрунзенского района рассмотрели уголовное дело по поводу «циничных надписей» на плитке и осветительных мачтах. Подробности сообщает пресс-служба...
 
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