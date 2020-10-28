В Бресте опять судили 63-летнюю Елену Гнаук

Источник материала: Tut.by

28 октября в Бресте в очередной раз за участие в акции протеста судили пенсионерку Елену Петровну Гнаук , которая ранее провела 18 суток в изоляторе временного содержания.





Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 23.34 КоАП и назначили 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). После заседания сотрудники милиции сообщили Елене Петровне, что собираются доставить ее в Ленинский РОВД по подозрению в совершении преступления, сообщила TUT.BY ее дочь Александра. Женщина с этим не согласилась и попыталась выйти, но силовики закрыли дверь в коридоре.

Адвокат и родственники пенсионерки пытались выяснить, на каком основании ей не давали выйти. Через некоторое время дверь все-таки открыли — и Елена Петровна уехала с дочерью домой.

Елену Гнаук сегодня судили в третий раз за месяц. Ранее она отбыла 15 суток ареста за участие в воскресном марше 4 октября. Срок этого заключения истек 19 октября. Пока Елена Петровна была в ИВС, ее привозили в суд еще два раза по другому эпизоду, но каждый раз дело отправляли на доработку.

После ареста на свободу она не вышла: в тот же день Гнаук опять привезли в суд за марш 30 августа. Дело отправили на доработку — и сразу после суда Гнаук взяли под стражу. 22 октября Елену Петровну наконец оштрафовали на 30 базовых и отпустили домой.

Кроме того, женщина проходит подозреваемой по статье за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК), сообщили TUT.BY ее родственники.