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В Бресте опять судили 63-летнюю Елену Гнаук
28.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 октября в Бресте в очередной раз за участие в акции протеста судили пенсионерку
Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 23.34 КоАП и назначили 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). После заседания сотрудники милиции сообщили Елене Петровне, что собираются доставить ее в Ленинский РОВД по подозрению в совершении преступления, сообщила TUT.BY ее дочь Александра. Женщина с этим не согласилась и попыталась выйти, но силовики закрыли дверь в коридоре.
Адвокат и родственники пенсионерки пытались выяснить, на каком основании ей не давали выйти. Через некоторое время дверь все-таки открыли — и Елена Петровна уехала с дочерью домой.
Елену Гнаук сегодня судили в третий раз за месяц. Ранее она отбыла 15 суток ареста за участие в воскресном марше 4 октября. Срок этого заключения истек 19 октября. Пока Елена Петровна была в ИВС, ее привозили в суд еще два раза по другому эпизоду, но каждый раз дело отправляли на доработку.
После ареста на свободу она не вышла: в тот же день Гнаук опять привезли в суд за марш 30 августа. Дело отправили на доработку — и сразу после суда Гнаук взяли под стражу. 22 октября Елену Петровну наконец оштрафовали на 30 базовых и отпустили домой.
Кроме того, женщина
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После заседания ее хотели задержать и увезти в Ленинский РОВД по подозрению в совершении преступления.
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