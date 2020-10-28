В Жлобине мужчину будут судить за надругательство над государственным флагом

Источник материала: Tut.by

В Жлобине будут судить 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в надругательстве над государственным флагом, сообщили в прокуратуре.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Инцидент произошел утром 15 сентября у Дворца культуры металлургов. Мужчина поднялся на флагшток и сорвал с него флаг. Затем пытался его поджечь, но не смог, поэтому разорвал полотнище, а затем выбросил его в расположенный неподалеку водоем.

Мужчину нашли и в отношении него возбудили уголовное дело. Он все признал и возместил, сообщает прокуратура.

Теперь его ждет суд.