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В Жлобине мужчину будут судить за надругательство над государственным флагом
28.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине будут судить 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в надругательстве над государственным флагом,
Инцидент произошел утром 15 сентября у Дворца культуры металлургов. Мужчина поднялся на флагшток и сорвал с него флаг. Затем пытался его поджечь, но не смог, поэтому разорвал полотнище, а затем выбросил его в расположенный неподалеку водоем.
Мужчину нашли и в отношении него возбудили уголовное дело. Он все признал и возместил, сообщает прокуратура.
Теперь его ждет суд.
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Мужчину нашли и в отношении него возбудили уголовное дело.
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